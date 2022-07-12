【食物安全】點心用鹽多或致高鈉增患高血壓風險　廚藝學院教少鹽調味配方

▲ 點心用鹽多或致高鈉增患高血壓風險，廚藝學院教少鹽調味配方。（黃穎津攝）

假日早上與家人到酒樓「飲茶」食點心是不少港人的習慣。不過食安中心抽檢中式食肆點心樣本時發現，有5個蝦肉燒賣及2個鮮蝦春卷樣本鈉含量屬高鈉水平，如各食用一碟，已達世衞一天建議攝取上限的6成，佐以醬料更會令鈉攝取量翻倍，可增患高血壓風險。食安中心提醒市民，可要求食肆將點心和醬料分開送上，而業界亦可盡量選用較低鈉含量配料調味。

中華廚藝學院高級教導員（中式廚藝）周少文稱，業界如希望降低食物鈉含量，可減少用鹽，增加雞粉用量，亦可爆香薑、蔥，以香濃味道取代咸味，如可將用鹽比例降低4成，可助鈉含量減低3至4成。

任職點心師傅多年的添好運點心專門店行政總裁麥桂培指，3年多前參加食安中心的少糖少鹽計劃後，亦覺得相當困難，故他嘗試使用味道較突出的蝦餃、蘿蔔糕實驗新調味配方。他以蘿蔔糕為例，因其本身有臘肉等食材「吊味」，減少用鹽味道分別亦不大。

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記者：黃穎津