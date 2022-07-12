【檢疫酒店】新增2間檢疫酒店　增加1,600間房月底起投入服務

▲ 荃灣悅來酒店。

政府今日（12日）公布新增兩間第八輪指定檢疫酒店計劃的酒店，包括位於灣仔的香港萬麗海景酒店及荃灣悅來酒店，兩間酒店將分別由7月13日和7月19日開始接受預訂，預計可額外提供約1,500間房間。

此外，為應付需求，早前公布的其中兩間第八輪指定檢疫酒店（汀蘭居和香港太子酒店），可分別提前於7月15日及7月25日開始運作，並由7月13日起接受預訂。與此同時，悅來酒店亦可於7月25日起提前運作，令7月底的房間供應共增加約1,600間。



政府發言人表示：「政府一直密切監察檢疫酒店的房間供應，並正審批其他申請參與計劃的酒店，審批結果隨後公布。獲批的指定檢疫酒店均已通過醫務衞生局和有關部門（包括屋宇署、機電工程署和衞生署）的檢視，以確保其設計、設施和工作流程符合疾病防控的要求。」



第八輪指定檢疫酒店計劃在8月1日至10月31日期間推行。政府於6月16日公布首批名單，並於6月24日公布新增3間酒店。連同今日公布的酒店，第八輪指定檢疫酒店共有67間，將提供約25,500間房間。

政府會定時更新指定檢疫酒店的名單及預訂情況，並上載至專題網站。

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記者：陳麗娜