【通關之路】疫情下90萬本特區護照過期未續　入境處流動車今起往各區助更換

▲ 入境處推出「特區護照流動申請服務站」。左起：前香港代表花式滑冰運動員馬曉晴/、入境處助理處長（個人證件）)樊曉聲。(林宇翔攝)

隨着多國逐漸放寬入境限制，不少港人也期望外遊，惟疫情下大部分人已有2年多未出外旅遊，護照過期情況嚴重。入境處指目前有逾90萬本特區護照過期仍未更換，較疫情前倍增，提醒市民外遊時，護照須至少半年有效期。為方便市民續證，入境處昨宣布推出特區護照流動申請服務車，今日起遊走各區協助市民申請更換護照，「早換早享受，外遊唔使愁」。

2020年至今 逾90萬本過期

入境處助理處長（個人證件）樊曉聲表示，自2020年至今年6月，處方錄得超過90萬市民的護照過期，比未有疫情前的情況多一倍，估計與疫情封關有關，「市民認為無機會去旅行，較少機會使用特區護照，（過期）都未必去換或未有為意」，但隨着不少國家放寬入境檢疫措施，世界各地旅遊逐步重啟，入境處留意到近期申請護照的宗數回升。

為避免出現一窩蜂換證情況，處方呼籲市民，特別是有計劃出外旅遊人士，應該把握空檔及早作出申請或續期，市民亦應預留充足時間遞交申請及領取新護照，以免影響行程；又提醒外地一般都要求護照要有半年或以上的有效期，才允許入境。

車內申請即場拍照 網上繳費

處方昨特別推出特區護照流動申請服務站，方便市民即時透過網上遞交申請。兩架宣傳車在未來2個月將走訪全港各區，屆時會有專人協助市民處理申請，市民只需攜帶身份證，使用車上提供的平板電腦便可遞交申請，車內亦設即場拍照，完成後可透過信用卡在網上繳費，過程簡單便捷。

流動服務站今日起投入服務至9月初，服務時間為每日上午10時至下午6時，首階段服務地點及時間表已上載至入境處網頁，樊曉聲指處方會因應市民反應及需求等，決定是否延長服務站的運作時間。

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記者：蘇文軒