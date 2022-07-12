【普通話水平】GAPSK發布香港學生普通話水平指數　中小學考生拼音及詞彙語法能力隨年級增長下降

▲ GAPSK發布香港學生普通話水平指數。（GAPSK提供）

GAPSK語文推廣委員會發布香港學生普通話水平指數，今年香港學生普通話指數是84.7，而小學普通話指數是88.6，中學普通話指數80.9。



香港城市大學翻譯及語言學系根據GAPSK考試委員會提供的過去幼稚園及中小學考生的成績，並隨機抽樣考生成績作出分析。透過分析近年數據，幼稚園學生在反應能力、描述能力及表達能力都有所提升和改善，但在語音辨識和語言組織能力上相對較弱，語音辨識上常見的表現有：下雪「xuě」說成下「xiě 」、綠「lǜ」色說成綠「lù」色。語言組織上常見的表現有：「我用牙刷刷牙」說成了「我用牙刷擦牙」動詞搭配不當。

香港城市大學助理教授麥子茵總結過去中小學考生的成績，得出結論顯示，隨着學生的年級增長，拼音及詞彙語法能力相應下降。考生於筆試成績表現較口試弱，可見考生的拼音知識不足，語言基礎薄弱。相反，口試成績各年級平穩，可能學生有更多機會接觸普通話，有良好的學習語境。



麥子茵表示，學生普通話拼音水平下降可能是由於出現「語言磨損期」現象，可以通過使用普通話輸入法來維持拼音能力。荃灣及葵青區幼稚園校長會主席林翠玲建議，老師和家長可以鼓勵學生學生多參加普通話相關活動，如朗誦比賽等，令學生感受到普通話學習帶來的成功感。同時，建議學校可以設置「家長普通話班」以提升家長的普通話水平，從而幫助小朋友練習和提供家庭的普通話語境。

GAPSK首席學術顧問張丹亦指出中小學生常犯錯誤，由於基礎薄弱，引致造成持續性結構問題。口試中常犯的錯誤，如：聲調混淆，如「響亮（xiǎng liàng）」說成了「詳亮（xiáng liàng）」；聲母混淆，主要是邊鼻音，如：「凝（níng）」說成了「 凌（líng）」等。筆試中則常犯語言規範的錯誤，如「收銀員少收了10元錢。」說成了「收銀員收少了10元錢。」等。



GAPSK 考試委員會項目主管李照娥提出應要營造良好的語言環境，例如觀看普通話節目等，提高語音基礎的重視程度，如結合發音部位教學，及時糾正與積累。最後，應給予學生自主學習的意識，樂於迎接挑戰，努力克服拼音讀寫中的困難。香港島校長聯會主席方仲倫則建議，學校可為學生提供系統性的培訓提升普通話能力，並且舉辦官方活動以營造語境，如內地交流團、官方普通話活動等。

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記者：黃穎津