【強制檢測】74場所納強檢包括14食肆　澳洲牛奶公司灣仔瑞士咖啡室上榜

▲ 政府要求於指定期間曾身處指明地方的人士接受新冠病毒病核酸檢測。（譚以諾攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處74個指明地方的人士，在今日(13日)或明日(14日)兩天內，接受新冠病毒病核酸檢測。



政府指因應多宗陽性檢測個案及因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有60個住宅大廈處所被納入強制檢測公告，另有14間食肆亦被納入強制檢測公告，曾身處人士需於7月13日 或 7月14日內接受核酸檢測。詳細名單如下:

住宅--多宗陽性檢測個案 (2022-07-06 ~ 2022-07-12曾身處超過兩小時)

油塘高翔苑高康閣

藍田德田邨德樂樓

旺角富榮花園 1 座

大角咀柏景灣 10 座

沙田好運中心柏林閣

沙田愉翠苑愉歡閣

沙田沙角邨雲雀樓

大圍隆亨邨樂心樓

馬鞍山錦豐苑錦蘭閣

馬鞍山新港城 Q 座

馬鞍山富安花園 7 座

觀塘翠屏(北)邨翠梓樓

秀茂坪秀茂坪邨秀逸樓

秀茂坪曉麗苑曉和閣

牛頭角彩盈邨盈順樓

牛頭角彩福邨彩喜樓

牛頭角樂華北邨普華樓

牛池灣嘉峰臺 1 座

牛池灣瓊山苑瓊碧閣

樂富德強苑德賢閣

深水埗荔枝角道 135-137號康美樓

長沙灣幸福邨福日樓

屯門兆麟苑寶麟閣

屯門青棉徑 6 號好發大廈

屯門兆禧苑順禧閣

屯門友愛邨愛智樓

屯門欣田邨喜田樓

天水圍天耀一邨耀康樓

天水圍天逸邨逸湖樓

天水圍栢慧豪廷 9 座

天水圍天慈邨慈輝樓

元朗 Park Yoho Venezia 2A座

元朗 Park Yoho Sicilia 1B座

荃灣梨木樹邨葵樹樓

葵涌葵涌邨碧葵樓

青衣長亨邨亨緻樓

青衣長安邨安江樓

上水皇府山 5 座

上水寶石湖邨碧玉樓

上水天平邨天喜樓

粉嶺華心邨華勉樓

大埔太和邨新和樓

大埔富亨邨亨昌樓

大埔明雅苑明昌閣

大埔嵐山 6 座

大埔富雅花園 3 座

大埔宏福苑宏盛閣

東涌逸東一邨雍逸樓

北角馬寶道 77-79 號康樂大廈

鰂魚涌南豐新邨 8 座

薄扶林華富(二)邨華翠樓

鴨脷洲鴨脷洲邨利福樓高座及低座

將軍澳明德邨明覺樓

將軍澳煜明苑煒明閣

將軍澳欣明苑欣蘭閣

將軍澳彩明苑彩貴閣

將軍澳怡心園 5 座

污水樣本檢測呈陽性的地點 (2022-07-06 ~ 2022-07-12曾身處超過兩小時) ：

馬鞍山錦英苑錦佳閣

馬鞍山利安邨利榮樓

鴨脷洲漁安苑瑚安閣

食肆 -- 多宗陽性檢測個案 (指定時段)

LAB EAT Restaurant & Bar -- 旺角彌敦道 700 號 T.O.P. This is Our Place 5 樓 502號鋪 (2022-07-07 12:30 ~ 13:30)

元気寿司 -- 油塘大本型 1 樓 112 號鋪 (2022-07-08 20:30 ~ 21:30)

咪咪茶餐廳 -- 中環利源西街 6-10 泛海大廈低層地下 6B-6G 號鋪 (2022-07-07 12:30 ~ 13:30)

Itamama Bistro -- 樂富樂富廣場 UG2 樓U210, U211 及 U213 號鋪 (2022-07-07 20:15 ~ 21:15)

亞萊泰 -- 黃大仙黃大仙中心北館 1樓 N141 號鋪 (2022-07-08 16:15 ~ 17:15)

瑞士咖啡室 -- 灣仔灣仔道 128-150 號明豐大廈 1 樓 B 鋪 (2022-07-09 10:45 ~ 12:00)

五星茶餐廳 -- 灣仔謝斐道 110-116 號美暉大廈地下 (2022-07-09 17:30 ~ 18:30)

三和茶餐廳 -- 樂富樂富廣場匯富坊 (2022-07-07 08:45 ~ 09:15)

大家樂 -- 鴨脷洲利東商場 3 樓 6 號鋪 (2022-07-08 12:45 ~ 13:15；2022-07-09 15:45 ~ 16:30)

翠河燒味 -- 鴨脷洲利東商場2期B1層103 號鋪 (2022-07-09 11:45 ~ 12:30)

九龍餐室 -- 旺角彌敦道 576 號和富商業大廈地下及 1 樓 (2022-07-08 09:00 ~ 09:30)

喜記路邊雞 -- 油麻地砵蘭街 61-63 號長盛中心地下 (2022-07-08 13:30 ~ 14:30)

澳洲牛奶公司 -- 油麻地白加士街 47-49 號地下 (2022-07-09 12:45 ~ 13:30)

逸逸居 -- 紅磡黃埔天地美食坊 2 樓 (2022-07-07 12:45 ~ 14:15)

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記者：TOPick 港聞組