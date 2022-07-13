【強制檢測】74場所納強檢包括14食肆 澳洲牛奶公司灣仔瑞士咖啡室上榜
社會 00:20 2022/07/13
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處74個指明地方的人士，在今日(13日)或明日(14日)兩天內，接受新冠病毒病核酸檢測。
政府指因應多宗陽性檢測個案及因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有60個住宅大廈處所被納入強制檢測公告，另有14間食肆亦被納入強制檢測公告，曾身處人士需於7月13日 或 7月14日內接受核酸檢測。詳細名單如下:
住宅--多宗陽性檢測個案 (2022-07-06 ~ 2022-07-12曾身處超過兩小時)
- 油塘高翔苑高康閣
- 藍田德田邨德樂樓
- 旺角富榮花園 1 座
- 大角咀柏景灣 10 座
- 沙田好運中心柏林閣
- 沙田愉翠苑愉歡閣
- 沙田沙角邨雲雀樓
- 大圍隆亨邨樂心樓
- 馬鞍山錦豐苑錦蘭閣
- 馬鞍山新港城 Q 座
- 馬鞍山富安花園 7 座
- 觀塘翠屏(北)邨翠梓樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀逸樓
- 秀茂坪曉麗苑曉和閣
- 牛頭角彩盈邨盈順樓
- 牛頭角彩福邨彩喜樓
- 牛頭角樂華北邨普華樓
- 牛池灣嘉峰臺 1 座
- 牛池灣瓊山苑瓊碧閣
- 樂富德強苑德賢閣
- 深水埗荔枝角道 135-137號康美樓
- 長沙灣幸福邨福日樓
- 屯門兆麟苑寶麟閣
- 屯門青棉徑 6 號好發大廈
- 屯門兆禧苑順禧閣
- 屯門友愛邨愛智樓
- 屯門欣田邨喜田樓
- 天水圍天耀一邨耀康樓
- 天水圍天逸邨逸湖樓
- 天水圍栢慧豪廷 9 座
- 天水圍天慈邨慈輝樓
- 元朗 Park Yoho Venezia 2A座
- 元朗 Park Yoho Sicilia 1B座
- 荃灣梨木樹邨葵樹樓
- 葵涌葵涌邨碧葵樓
- 青衣長亨邨亨緻樓
- 青衣長安邨安江樓
- 上水皇府山 5 座
- 上水寶石湖邨碧玉樓
- 上水天平邨天喜樓
- 粉嶺華心邨華勉樓
- 大埔太和邨新和樓
- 大埔富亨邨亨昌樓
- 大埔明雅苑明昌閣
- 大埔嵐山 6 座
- 大埔富雅花園 3 座
- 大埔宏福苑宏盛閣
- 東涌逸東一邨雍逸樓
- 北角馬寶道 77-79 號康樂大廈
- 鰂魚涌南豐新邨 8 座
- 薄扶林華富(二)邨華翠樓
- 鴨脷洲鴨脷洲邨利福樓高座及低座
- 將軍澳明德邨明覺樓
- 將軍澳煜明苑煒明閣
- 將軍澳欣明苑欣蘭閣
- 將軍澳彩明苑彩貴閣
- 將軍澳怡心園 5 座
污水樣本檢測呈陽性的地點 (2022-07-06 ~ 2022-07-12曾身處超過兩小時) ：
- 馬鞍山錦英苑錦佳閣
- 馬鞍山利安邨利榮樓
- 鴨脷洲漁安苑瑚安閣
食肆 -- 多宗陽性檢測個案 (指定時段)
- LAB EAT Restaurant & Bar -- 旺角彌敦道 700 號 T.O.P. This is Our Place 5 樓 502號鋪 (2022-07-07 12:30 ~ 13:30)
- 元気寿司 -- 油塘大本型 1 樓 112 號鋪 (2022-07-08 20:30 ~ 21:30)
- 咪咪茶餐廳 -- 中環利源西街 6-10 泛海大廈低層地下 6B-6G 號鋪 (2022-07-07 12:30 ~ 13:30)
- Itamama Bistro -- 樂富樂富廣場 UG2 樓U210, U211 及 U213 號鋪 (2022-07-07 20:15 ~ 21:15)
- 亞萊泰 -- 黃大仙黃大仙中心北館 1樓 N141 號鋪 (2022-07-08 16:15 ~ 17:15)
- 瑞士咖啡室 -- 灣仔灣仔道 128-150 號明豐大廈 1 樓 B 鋪 (2022-07-09 10:45 ~ 12:00)
- 五星茶餐廳 -- 灣仔謝斐道 110-116 號美暉大廈地下 (2022-07-09 17:30 ~ 18:30)
- 三和茶餐廳 -- 樂富樂富廣場匯富坊 (2022-07-07 08:45 ~ 09:15)
- 大家樂 -- 鴨脷洲利東商場 3 樓 6 號鋪 (2022-07-08 12:45 ~ 13:15；2022-07-09 15:45 ~ 16:30)
- 翠河燒味 -- 鴨脷洲利東商場2期B1層103 號鋪 (2022-07-09 11:45 ~ 12:30)
- 九龍餐室 -- 旺角彌敦道 576 號和富商業大廈地下及 1 樓 (2022-07-08 09:00 ~ 09:30)
- 喜記路邊雞 -- 油麻地砵蘭街 61-63 號長盛中心地下 (2022-07-08 13:30 ~ 14:30)
- 澳洲牛奶公司 -- 油麻地白加士街 47-49 號地下 (2022-07-09 12:45 ~ 13:30)
- 逸逸居 -- 紅磡黃埔天地美食坊 2 樓 (2022-07-07 12:45 ~ 14:15)
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記者：TOPick 港聞組