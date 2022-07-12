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【虛擬展覽】「環球設計大獎」結果出爐　「文化自然」為主題線上展出476個得獎作品

社會 22:55 2022/07/12

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虛擬展覽已於6月24日展開，至9月23日結束。

「香港設計師協會環球設計大獎2021」得獎作品名單已於線上公布，並將舉辦「線上虛擬展覽」，展出476個得獎作品。展覽以「文化自然」作主題，融入山水流動等效果，打破固有的傳統理念，以數碼媒體設計角度，在流水山脈間展示作品。虛擬展覽已於6月24日展開，至9月23日結束，詳情請按此

「環球設計大獎」於1975年成立，現為亞太區最歷史悠久和最具規模的跨界別設計大賽之一，由香港設計師協會主辦，並獲香港特區政府「創意香港」贊助。是屆環球設計大獎由24位國際級設計大師組成評審團，分別為平面、數碼、產品、空間、設計客戶、最佳體驗、最具影響力及創意新銳等八大設計類別，並首次採用「跨媒界方式」線上、實物雙評審機制，從逾2,000 件來自世界各地的參賽作品中，頒發超過400個獎項。

今屆環球設計大獎的得獎作品涵蓋不少境外及本地設計作品，參賽的本地設計師更是精英薈萃，得獎作品包括街知巷聞，全港超過30個回收點的「綠在區區 - 回收便利點」、榮獲全球雙料總冠軍的空氣清新燈「Airluna」、國際眾籌成功並獲多個國際獎項，包括紐約設計金獎的「Exlicon多功能橢圓形圓規」、與香港文化博物館合作的「時間的見證」體驗展、致力推廣字體及文字設計的數碼平台「Typeclub 梯級」等等。

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在云云獎項中，除了金、銀、銅及優異獎外，今屆的環球設計大獎亦設有「香港之最」獎項特別嘉許香港設計師，及「評審之選」等獎項，同時亦因應品牌的重要性，設計師與品牌的關係，首創「設計客戶獎」，共同頒發獎項予設計師及其品牌客戶，加深兩者之間合作，於疫情下讓更多品牌、大眾知道設計對品牌的重要性。

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責任編輯：陳葆琳

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