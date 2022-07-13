港府擬推安心出行實名制　消息︰傾向不全民實行

▲ 港府擬推安心出行實名制。（資料圖片）

醫務衞生局局長盧寵茂稱，考慮推出「安心出行」實名制，但據了解，政府不傾向全民實行。

事實上，盧寵茂前天談及「安心出行」實名時，並未說明，是否全民都推行，亦未提及適用範圍。

港府也打算推出「紅、黃碼」制度，近兩日，社會對此存有不少疑慮，特首李家超昨日稱，黃碼只用於識別酒店檢疫人士，但有人關注，同樣需要隔離的密切接觸者，或者強檢人士，是否都要列為黃碼？據了解，政府目前並無此意。

李家超昨日出席行會前記者會時，已派定心丸，強調今次防疫措施的目的，是減不是加，做這些措施，只希望盡可能將受抗疫措施影響的人數，減至最低。「本來5千人要受限制，我希望減至1千人，其他4千人，都可有一些可准許的點對點活動。」

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責任編輯：林曉君