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【封區檢測】大埔富亨邨亨盛樓發現7宗陽性個案　4宗不確定個案【不斷更新】

社會 08:59 2022/07/13

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熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(譚以諾攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【08:12】大埔富亨邨亨盛樓

大埔富亨邨亨盛樓約1000名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現七宗陽性檢測個案和四宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
　　
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約450戶，當中約100戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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