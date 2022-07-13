【封區檢測】政府圍封上水祥龍圍邨呈祥樓及順天邨天琴樓　大埔富亨邨亨盛樓發現7宗陽性個案【不斷更新】

▲ (譚以諾攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【18:00】上水祥龍圍邨呈祥樓圍封強檢

政府自下午6時起，限制上水祥龍圍邨呈祥樓為「受限區域」，受檢人士於今日晚上11時前接受檢測，政府目標是在明日（14日）上午約10時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:00】政府圍封觀塘順天邨天琴樓

政府下午5時圍封觀塘順天邨天琴樓，目標是在明日（14日）上午約9時完成此行動，要求受檢人士於今日晚上11時前接受檢測。

【13:40】白石角雲滙第十座及第十一座10人違強檢公告

政府共檢查了白石角雲滙第十座及第十一座約200名受檢人士的檢測報告，其中10名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中五人處定額罰款10,000元。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

【10:03】大埔富亨邨亨盛樓

相關執法行動於上午約9時完成，政府共檢查了約410名受檢人士的檢測報告，發現有3人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【08:12】大埔富亨邨亨盛樓

大埔富亨邨亨盛樓約1000名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現7宗陽性檢測個案和4宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約450戶，當中約100戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】幼童蛀牙可影響恆齒生長 港大牙醫拆解如何減慢蛀牙方法

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組