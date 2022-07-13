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【猥褻行為】涉巴士車廂向女童作猥褻行為　22歲男落網

社會 09:07 2022/07/13

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(警方提供)

警方周一（11日）接獲一名11歲女童報案，指她7月9日上午在一個巴士車廂內目睹一名坐在她附近的男子懷疑作出猥褻行為。

屯門警區非常重視案件，並把案件交由屯門警區刑事調查隊第四隊人員接手調查。經深入調查及情報分析後，警員迅速鎖定一名目標男子，昨日（12日）下午約4時在屯門區展開行動，於管翠路一私人屋苑單位內拘捕一名22姓陳本地男子，涉嫌破壞公眾體統。警員在該單位內檢獲該名男子懷疑在犯案時身穿的衣物。

警方提醒，破壞公眾體統屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁七年。藉此呼籲市民如發現在公眾地方有任何可疑人物出現，應盡快向警方舉報，家長們亦必須時刻妥善照顧兒童。如遇到侵犯，應立即尋求協助。

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責任編輯：余思嵐

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罪案 屯門區 巴士 屯門 私人屋苑

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