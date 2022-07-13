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【MIRROR演唱會】MIRROR官方手燈售價反應兩極　鏡粉不滿：我哋唔係水魚

娛樂 10:35 2022/07/13

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由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的男團MIRROR，將於7月尾舉行紅館騷，並同步推出MIRROR官方手燈！

鏡粉接連迎來好消息，MIRROR官網在昨日（7月12日）宣布演唱會設網上直播門票，然後就再公開官方手燈售價、發售詳情。

最新影片推介：戴耀明專訪

MIRROR官方手燈登場

MIRROR官方社交平台中寫道：

MIRROR Official Light Stick有齊12隻MIRROR成員嘅專屬燈色🌈，除咗可以手動切換燈色之外，喺演唱會現場仲可以跟隨中央控制指令變化，配合節奏及舞台效果自動切換燈色，一齊將演唱會氣氛推至最高峰🕺
即使喺屋企睇網上直播都可以將手燈連接MakeALive app，手燈同樣可以隨著中央控制指令自動變色，接通現場全情投入演唱會！

手燈售價為360元，附設專屬掛繩1條、收納袋1個，不包電芯，並於兩大Pop-up Store及紅館現場發售，以滿足MIRO與演唱會觀眾。

    點擊圖片放大
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鏡粉：「咁貴嘅」

盛惠360元一枝的MIRROR官方手燈，價錢合理與否就見仁見智，再加上12子的歌迷會也有推出自家手燈，難免又會被拿作討論、比較。

粉絲表示期待、支持，又有部份粉絲對於官方手燈的售價大感不滿，留言道：「$360好過去搶！」、「我哋唔係水魚」、「之前買韓團嘅手燈都未試過過200㗎」、「終於有！但定價太高，好多人唔會買，中央control轉色現場睇只會疏疏落落，影出嚟都唔靚」、「演唱會飛都買唔到，$360買支手燈做乜」、「用返鏡仔FC手燈仲開心」。

不過另外亦有網民指，MIRROR官方手燈尚未到手，不宜太早評價，認為也許手燈質量較一般好，所以售此價錢。

手燈發售地點：

MIRO Pop-up Store （MIRROR Official Fan Club會員專享)
日期：2022年7月25日 - 2022年8月6日
地點：尖沙咀The ONE L9

紅磡香港體育館（只限持有當日演唱會門票人士）
日期：2022年7月25日- 2022年7月31日 / 2022年8月2日 - 2022年8月6日

撰文 : TOPick柴犬出動

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