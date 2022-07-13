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【愛護動物】因妻子懷孕垃圾桶棄兩貓　愛協社交平台發文斥男子冷血

社會 09:32 2022/07/13

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（香港愛護動物協會fb）

香港愛護動物協會昨天（12日）表示，一名男子由於妻子懷孕，在垃圾桶旁棄養兩隻貓，經獸醫檢查後，兩隻貓身體狀況大致正常，將會交由暫養父母代為照顧，待情況穩定後，會正式為牠們展開尋家之旅。

愛協在Facebook平台交代事件經過，指於上周四（7日）早上10時半，一名身穿藍白間條上衣男子，攜同一個粉色及橙紅色的籠到訪愛協九龍中心，表示妻子懷孕，想棄養兩隻貓，但職員要求他先向會方動物接收部查詢。未料事隔10分鐘，中心從在外頭工作的清潔工反映，稱在鄰近油站的垃圾桶旁邊發現一個動物籠，裝有兩隻貓，懷疑被人棄養。經職員到場查看後，竟發現是該男先前攜同查詢的貓籠。

籠內沒水沒糧，而當時天氣炎熱，室外氣溫最少有30℃，究竟是有多冷血絕情的人，才會將自己的寵物，有如垃圾般棄掉？還要在烈日當空下，將牠們棄置在戶外，沒半點食物及飲用水？

協會稱，翻查閉路電視，發現這名棄養男子離開中心後，直接步向鄰近油站對面一個僻靜位置，將貓籠放在垃圾桶旁，頭也不回，逃往愛民村方向。

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責任編輯：余思嵐

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