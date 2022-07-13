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【天晴酷熱】天文台連續3天錄得逾35度　有紀錄以來7月首次

社會 14:08 2022/07/13

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本港地區今日天氣預測天晴酷熱。(資料圖片)

天文台今日（13日）表示，本港受高空反氣旋影響，預測今日天晴，最高氣溫約35度，最高紫外線指數是12，強度屬於高。華南地區雲量少，相反在南海中部以至菲律賓一帶，見到與低壓槽相關雲團。展望本周後期有驟雨。

科學主任劉子麒接受本網TOPick查詢時，表示天文台總部今日錄得最高氣溫35.2度，是連續第三日高溫超過35.0度。天文台總部有記錄以來，過往只是試過兩次連續3日或以上錄得超過35.0度，分別是2016年6月連續4日，以及1963年橫跨5、6月的連續3日。過往錄得最高氣溫36.6度，為2017年8月22日。

天文台預測今日本港地區天晴酷熱。吹輕微至和緩東至東南風。展望明日部分時間有陽光及酷熱。高空反氣旋會在本周餘下時間至下周中期持續為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣。預料南海中部至菲律賓一帶的廣闊低壓槽會在本周後期向北移動，並為南海北部帶來幾陣驟雨。

根據9天天氣預測，明天仍酷熱，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。周五至下周一短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。下周二起氣溫再回升，日間約33度。

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責任編輯：余思嵐

 

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