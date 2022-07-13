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【周末好去處】毛線塗鴉藝術展登陸天星碼頭　打卡有機會贏超巿禮券【內附詳情】

休閒消費 10:09 2022/07/13

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熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

La Belle Epoque毛線塗鴉藝術展已經登陸天星小輪碼頭，大家到天星碼頭打卡影靚相有機會贏超巿禮券，而7月24日更可免費搭天星小輪。

La Belle Epoque毛線塗鴉藝術展已經登陸天星小輪碼頭，多個位置都展示咗可愛的毛線公仔，讓你盡情影靚相同打卡。不過，大家記緊要愛惜展品，因為每件都係編織師親手造的心血結晶。今次展覽，大家還可以參加「影靚相‧贏獎賞」IG 攝影比賽，有機會贏取港幣$200超市電子現金券。

毛線塗鴉藝術展

日期：2022年即日至7月24日
地點：中環及尖沙咀天星小輪碼頭上層入口（此外，由即日起於皇后大道東、中區、銅鑼灣及觀塘成業街的大新分行陸續登場）

「影靚相‧贏獎賞」IG 攝影比賽

上載相片截止日期及時間：2022年 8月7日（星期日）下午 11 時 59 分（香港時間）
獎品：$200 超市電子現金券（名額 20 名）
比賽玩法可按此瀏覽。

    點擊圖片放大
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天星小輪免費乘搭日

為慶祝大新銀行創立75周年，該行邀請香港市民攜同朋友、家人一同享受免費渡輪之旅，享受一個美好的星期天。

日期：2022年7月24日（星期日）
時間：上午6:30至晚上11:30
路線：中環往返尖沙咀

編輯：葉翠華

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