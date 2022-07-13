【生育抉擇】00後網紅不想當媽媽　列16個拒生B殘酷事實引共鳴

▲ 00後網紅分享16個不想生B的原因，引起網民共鳴。

所謂「不孝有三，無後為大」，因此不少夫婦婚後不斷被親友家人催生。不過，隨著社會變遷，愈來愈多年輕人不願生B，擔心無法面對困難。有一名00後的澳洲網紅就列舉了16項殘酷事實，表明自己不想生小孩的原因。

21歲澳洲網紅瑪麗亞早前在抖音影片中，分享自己不想生B的原因。她表示，自己並非討厭小孩，相反她很喜歡孩子，願意幫親戚朋友帶小孩，

我願意幫別人帶孩子，讓他們夫妻享受兩人時光，我願意幫人看孩子，因為時間到了，我還可以還給他們。

然而，當自己成為媽媽，就要隨時負起責任，而她不想要這種責任，她亦未準備好為另一個人類生命負責，並列出16大原因。

最新影片：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

其他原因

7. 就是不想

8. 地球是個很糟糕的地方

9. 不想餵哺母乳

10. 不願因孩子改變自己的生活方式

11. 他人的惡意指指點點

12. 不想換尿片

13. 不想胸部變得鬆弛

14. 孩子可能是需要型人格呵求寵愛

15. 不願花盡所有時間照顧孩子

16. 有機會患終生糖尿病

不少網民留言表達支持，有網民形容懷孕是「地球上最大的噩夢」，而在這樣的經濟環境中生小孩太荒唐。另有網民表示，有孩子確實很美好，但缺點太多；生孩子不是人人都要做；即使改變心意，也可以去領養。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳