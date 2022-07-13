▲ 《I SWIM》重頭戲泳賽登場有如「肌肉放題」，Jeffery甩褲場面香豔演技自然再獲好評。

ViuTV原創劇《I SWIM》昨晚播出第二集「危險的策略」，這套以游水為題材的校園青春劇終於上映第一場「重頭戲」——學校水運會，一眾男演員以泳褲上陣，有如「肌肉放題」一樣，非常養眼。

飾演插班生余浪沖的魏浚笙（Jeffery），被誤以為是「高手」的他再次參加泳賽，卻因為毫無準備需以「孖煙通」裝束落水，更邊游邊甩褲，場面搞笑又香豔，再次受到觀眾讚賞。

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昨晚（12日）播出第二集的《I SWIM》，觀眾期待已久的泳賽戲份終於上演。除了第一集因為練水而騷過肌肉的C班同學，包括Edan（呂爵安）飾演的李馬榮、班長Phoebus（吳啟洋）、飾演大秋的George（歐鎮灝）及王智騫飾演的阿帆之外，A班的同學亦終於出場。

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飾演A班超強泳將黃亞樂的MIRROR成員Stanley（邱士縉）以及飾演羅力森的Alton（王智德）亦終於一脫，大曬結整又整齊的腹肌，在第二集的後半段中，一眾演員為觀眾提供「肌肉放題」，大飽眼福。

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Jeffery甩褲

要數昨晚的「重頭戲」，一定是余浪沖為了頂替因為抽筋而未能上場的阿帆參加班際接力比賽，本來打算不用上場的余浪沖未有準備任何泳具，被逼要以「孖煙通」上陣，最後久未下水的余浪沖最後還是輸給了C班的黃亞樂，亦因如此重新激起了他對游泳的熱誠。

飾演余浪沖的Jeffery除了靚仔，還擁有一身結實均稱的肌肉，加上他本來有點傻氣的性格，在首集以余浪沖一角登場後，獲得大批觀眾力讚，指身為新演員的他首次擔正，表現非常自然，更算是戲中最好戲、最亮眼的一員。

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在甩褲的場口，Jeffery險些因為跣腳跌落水被Phoebus救回，事後Jeffery在社交網站貼出劇照，他留言：「電視史上甩褲，但一個泳手就係甩褲都繼續游，岩既（啱嘅），8折幫你哋團購！」班長Phoebus即回應謂：「真係細力啲都搞唔掂。」

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Jeffery因為穿上鬆身的「孖煙通」落場比賽，導致一邊游水一邊甩褲，為觀眾帶來笑彈和香豔的場面，事後有觀眾要求ViuTV要推出「無碼版」，亦有不少網民就著這場戲在網上引起熱議，Jeffery的自然、帶喜感的演技再次受到網民的盛讚。