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【女團COLLAR】Gao+芯駖當「二五女」作弄隊友？　COLLAR面對麻煩客戶全員崩潰

娛樂 11:34 2022/07/13

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女團COLLAR被《情義兩難全之玩爆你個腎》玩弄。

由沈貞巧（Gao）、邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）、王家晴（Candy）、蘇芷晴（So Ching）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（WINKA）組成的女團COLLAR上了節目《情義兩難全之玩爆你個腎》，其中Gao和芯駖充當「二五女」聯同KB及寧爺一同作弄六女，最終更令COLLAR全員崩潰。

第31回《玩爆你個腎》以「KB 西人 惡女人・COLLAR 呢舖點樣忍」為主題，為了減低風險，KB及寧爺先將Gao和芯駖收買成「二五女」，找來女團經理人Wing（戴穎）和Sum幫忙，再聯合COLLAR平日合作的化妝團隊、導演等，令整件事變得更加有說服力。

【COLLAR成員】Sumling與「雞湯」玩你問我答　「女人天花板」直認成團後有壓力

最新影片：戴耀明專訪

COLLAR中伏

COLLAR一直以為要拍攝一個意大利文化節的宣傳廣告，並對此深信不疑，沒想到KB及寧爺邀請了一名黑面女人及意大利人前來協助痛罵及為難她們，令她們大受打擊。

【COLLAR成員】Day與粉絲玩IG匿名訊息　大爆自身秘密兼「出賣」隊友

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集體被為難

「客戶」對COLLAR不斷提出多項無理要求且沒有尊重她們，令她們十分難受。當中拍攝時的Ivy正值自信心最低的時期，不斷被斥責的她受盡委屈，幸好COLLAR彼此互相扶持，團員安慰她且齊心討論是否該繼續拍攝。

最終，COLLAR跟Wing商討後決定不接這項工作，其後「客戶」、KB和寧爺等一同現身，跟COLLAR說出被玩弄的真相。

互相安慰

COLLAR忍不住當場爆喊，預先得悉事年的「二五女」Gao和心駖隨即安撫各成員，眾人相擁並安慰對方，場面感人。

撰文 : TOPick柴犬出動

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