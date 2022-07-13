【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌

▲ 11款即食麵被驗出含一級致癌物。

台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）上周驗出7款由印尼、日本、菲律賓出口的即食麵有一級致癌物「環氧乙烷」殘留，昨日（12日）再有3款印尼即食麵以及1款越南即食麵被驗出環氧乙烷超標，全部已遭退運或銷毀。

根據台灣食藥署公布的「邊境查驗不合格名單」，近日有多達11款即食麵的調料包被驗出超標的農藥「環氧乙烷」，涉事產品中，有8款來自印尼，其餘3款分別來自越南、菲律賓及日本。

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除害劑「環氧乙烷」已被歐盟禁止使用，台灣林口長庚腎臟科系毒物科主任顏宗海曾表示，環氧乙烷一般多用於設備清潔，而WHO定義環氧乙烷為一級致癌物，若長期接觸會導致血癌、乳癌發生。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕曾指出，目前僅有少數國家如美國、加拿大，有限度准許「環氧乙烷」使用在香料、芝麻，作為蒸熏殺菌用途。

而在本港，由於「環氧乙烷」已被歐盟禁用，為審慎起見，食安中心每逢發現有食品被驗出含「環氧乙烷」，都會指示涉事進口商、分銷商將受影響產品下架及停售，並展開回收，並呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。

同場加映：「較低鈉」即食麵名單（鈉含量1500毫克以下）

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責任編輯：羅嘉欣