【兩地通關】11月前或可有條件免檢疫通關？　李家超：按疫情發展調校防疫措施

▲ 李家超表示有任何防疫抗疫新措施，會適時向市民解說。（陳國峰攝）

本港與內地何時恢復正常通關，是不少人關心的議題。醫務衞生局局長盧寵茂早前提到，要完全免檢疫與內地通關，需要國家在防疫策略上有重大改變，認為現時提出有關要求是不合理且不可能，強調目前希望提升過關人數及方便程度。他在接受《南華早報》的訪問時預計，在11月前有機會容許抵港人士有條件免檢疫。

行政長官李家超今早（13日）在立法會出席前廳交流會後，被問到免檢疫通關時間表以及是否可以11月推行，他表示醫務衞生局局長盧寵茂正整合數據分析，強調按疫情發展調校防疫措施，至於何時宣佈細節，需視乎實際需要而定。他強調有任何防疫抗疫新措施，會適時向市民解說。

盧寵茂在接受《南華早報》訪問時，引述國家主席習近平指，在一國兩制下，香港必須保持其獨特性，中央不會盲目要求香港跟從內地防疫政策。但他又說，傾向採用本地健康碼及提升檢測量，並非要跟從內地防疫政策，而是為了令隔離確診個案做得更好，以免本港再需要收緊防疫措施。

他說，金管局計劃11月初舉行「國際投資峰會」，屆時抵港人士的隔離形式可能有變，他們仍需要進行核酸檢測，但不排除可以改為醫學監察，期間禁止高風險活動，例如到酒吧。

盧寵茂又透露，根據政府內部模型推算，第5波疫情的反彈將於9月達到高峰，屆時或多達1萬名患者要住院，但強調不會讓疫情失控。

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責任編輯：郭詩詩