【輸在中途線】名校尖子遇上非一般太太 港男為供樓暴瘦30磅累父母出山幫補

▲ 娶妻求淑女，港男娶著個非一般老婆，搵埋都唔夠供樓，仲要70歲阿爸出山工作幫補。

你的伴侶如何，人生也如何！女人怕嫁錯郎，男人也怕娶錯人，不但婚姻不美滿，更隨時連累三代，A小姐的哥哥便是典型例子。

A小姐的家庭原本樂也融融，她與父母、哥哥一家四口同住在800呎單位。哥哥是尖子，在香港讀書時跳班升學，畢業後更遠赴美國著名大學讀書。70歲爸爸原本計劃供兒子讀完大學後退休，豈料哥哥在一個聯誼活動認識現任太太後，人生開始發生變化。

最新影片推介：

A小姐的阿嫂是內地人，她認識哥哥時以為是富戶，與哥哥閃婚後取得居留權，兩人育有兩個小朋友。新婚時，哥哥和阿嫂是與兩老同住，不過相見好同住難，阿嫂不時無中生有，惡意中傷A小姐，包括會向哥哥告狀，指A小姐不讓她用廚房的爐頭煮麵，電視又霸著看……

阿嫂的枕頭狀，令哥哥無路可退，惟有向爸爸借首期買樓自住。A小姐表示，哥哥雖然美國名校畢業，學歷高，但只是做普通文職，人工大約兩萬多，薪水不夠供樓，阿嫂又不願找工作。A小姐說爸爸心痛哥哥及孫兒，惟有打消退休念頭繼續工作，幫兒子供樓及養孫，連媽媽都要做兼職幫補。

A小姐呻爆阿嫂不工作幫補家計，家務又不做，卻要全權話事，操控家中的大小事務，本來姪女成功考入九龍城區一間龍校幼稚園，全家都好開心，但阿嫂反對，一意孤行幫姪女報讀一般的街坊幼稚園，阿嫂又唔識教小朋友，3歲及5歲的姪女連基本禮貌都不懂，見到爺爺、嫲嫲連招呼都不打，而哥哥放工回家已經累透，還要做埋家務，所以半年間激瘦30磅。

在A小姐眼中，這個非一般的老婆，完全扭轉了讀書優秀的哥哥的人生軌跡，令他輸在中途線。

對於A小姐哥哥的遭遇，只能嘆句「成也老婆，敗也老婆！」

A小姐問我怎樣可以令哥哥清醒，其實，養不教父之過，兩老縱容兒子任由惡妻橫行，最終愛他變成害他，也害了一家。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD