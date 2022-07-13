【網購騙案】逾10人低價買傢俬失過萬元不等　警四式踢爆高危平台賣家

▲ (警方提供)

警方今日（13日）公布最新10大高危貨品排行榜，其中「主題公園/酒店套票」仍佔居第二位，而「傢俬/家庭用品」升至第三位。

警方指，近日有逾10名市民在網上買賣平台以極低價錢購買梳化、餐桌等傢俬，轉帳後賣家隨即失去聯絡，結果損失數百至過萬元不等。涉案賣家的帳戶屬「已驗證」，貨品相片亦看似非常專業。

警方教導四式踢爆高危平台賣家。

「已驗證」或只代表電郵或電話號碼已驗證，騙徒可以使用「太空卡」及免費電郵匿名地通過驗證。此外，不同的平台對驗證用家身分的政策都不一樣，因此「已驗證」帳戶可謂只屬「基本消費」

留意帳戶開設時間。如果賣方帳戶只開設了數天或數星期，便要加倍留神，並儘量選擇當面交收或貨到付款

留意賣方的評語，及評論者的帳號開設日期和本身的評語，以提防打手。如果賣方沒有評語，那麼帳戶可能從來沒有賣出過貨品

留意貨品介紹、交收和保養等資料。有信譽賣方一般會對貨品有較詳盡的介紹（例如尺碼、產地、功能、新舊程度），亦會列明保養條款、交收方法及門市資料等。如有關資料欠奉，建議交易前先向賣方查詢

高危貨品排行榜

海鮮

主題公園/酒店套票

傢俬/家庭用品

電器

手錶

電子遊戲

手袋

數碼產品

電腦

智能電話

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責任編輯：余思嵐