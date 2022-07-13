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【前廳交流會】李家超：討論坦誠議員積極提出實際問題　冀行政立法關係推向新台階

政治 11:27 2022/07/13

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特首李家超今日率官員出席立法會前廳交流會。（陳國峰攝）

立法會三場前廳交流會結束，特首李家超表示，行政主導下，行政立法關係可以推向新台階，配合須要經過溝通，討論需求及目標；其次，他希望主動地設立恆常機制，行政立法有既定方式展開良性互動，並指今次只是一個起點，希望日後可以繼續發展。

他希望今次可以給團隊做示範作用，建立與議員良好溝通、認識及發展的基礎，他形容今日交流會氣氛十分良好，對溝通成果感到滿意，議員積極，討論坦誠，並提出實際問題，令他有信心將前廳交流會完善，發揮作用。

李家超提及，前廳交流會的構思，源自於當選後首次獲立法會主席梁君彥帶領參觀立法會前廳，他感謝立法會接受其意見，舉辦前廳交流會。

另外，政府推出「紅、黃」碼識別確診者及檢疫人士，李家超強調，抗疫措施要因時制宜，希望利用紅黃碼盡量方便外國經機起入境的旅客及香港居民，紅碼是針對所有確診者，令其活動受限制，並知道自己責任；黃碼則希望機場入境人士在酒店隔離的時間減短，正式可以縮短多少，醫務衞生局局長盧寵茂須視乎數據，長遠政策亦須視乎疫情變化，並按實際情況推展工作，目標希望盡量減少規限的人數。

對於盧寵茂指，11月前有機會容許抵港人士有條件免檢疫，李家超表示，會平衡透明度及需要性，按實際情況宣布細節，並適時向市民盡早、清晰、扼要地解說防疫抗疫新措施，又提及現時用科技配合疫情管控措施是大方向，詳情請按【下一頁】

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記者：陳葆琳

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