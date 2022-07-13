【醫生註冊】英國麻醉科醫生回流屯門醫院工作　兩大原因選擇在港發展

▲ 麻醉科專科醫生吳鋒奇（右）表示，除稅後收入較英國高約2倍，生活質素得以改善。旁為醫管局總行政經理（醫療職系）鄧錦成。（陳國峰攝）

為解決本港醫生人手不足，醫管局正積極聘請非本地培訓醫生透過新的「特別註冊」及現行「有限度註冊」來港執業；局方表示，正接觸5名有意及合資格循「特別註冊」來港執業者，料最快明年初可投入工作。

至於目前有44名「有限度註冊」醫生在公立醫院執業，其中來自英國的麻醉科專科醫生吳鋒奇已在屯門醫院工作一年，形容十分感恩計劃給予他與在港家人相處的時間，收入亦較在英高，生活質素得以改善。

醫管局總行政經理（醫療職系）鄧錦成表示，醫管局去年醫生流失率為8%，專科重災區如麻醉科流失率更達10至11%，隨本地人口老化及硬件配套增加，鄧錦成形容醫管局不同專科及職級均求才若渴，正多管齊下增聘人手，包括從海外聘請非本地培訓醫生透過「特別註冊」及「有限度註冊」來港執業，「最理想能聘請40多人。」

非本地培訓 5人明年初來港

為此，醫管局於今年2月建立網上互動平台，特別為海外培訓醫生提供一對一諮詢服務。鄧錦成透露，平台至今共接獲近百人查詢，局方暫收到30多名非本地培訓醫生申請透過「特別註冊」來港，其中5人被認為符合資格，正與局方積極接洽。

鄧錦成表示，每招聘一名非本地培訓醫生，一般需時半年至1年，即最快明年初才會有首名非本地培訓醫生經「特別註冊」聘請在公院執業。

至於目前共有44名非本地培訓醫生透過「有限度註冊」在公立醫院工作，包括在英國列斯大學取得醫科學位，及在當地從醫13年的麻醉科專科醫生吳鋒奇，他於去年9月起回流香港入職屯門醫院出任麻醉科副顧問醫生。

工作性質相近 可快速適應

吳鋒奇解釋回港最大原因在於家人，「家人年紀漸大（我）都想回港，多啲見面、照顧佢哋」，又形容多了與家人相處時間是「好大的禮物」，而收入亦較在英多，他透露除稅後收入較英國高約2倍，「對孝順家人充足咗好多，生活質素亦有改善」。

▲ 吳鋒奇提到，其不少同學均表示有意來港工作，主要關心薪酬、工作時數及性質。（陳國峰攝）

對於兩地工作環境，他坦言在港工作時數較長，如每月需當值一天周末，而在英國則相隔數月；工作性質則十分相似，「各方面都好似，麻醉上用的儀器、藥，同樣都是evidence based practice，即用現有醫療證據去做決定等，所以我回港工作上適應得好快。」

他透露，在屯門醫院除臨床工作，亦會負責統籌及培訓初級產科醫生，形容是意料之外：「其實一個專科醫生慢慢去成熟，唔單止係臨床，教學或管理上都要深造，正正係部門俾我機會，俾我更大發展空間。」

醫局予津貼 改善晉升階梯

吳鋒奇提到，其不少同學均表示有意來港工作，主要關心薪酬、工作時數及性質；鄧錦成透露，局方會為每名從海外聘請的醫生，提供6萬元津貼，以資助機票、購買傢俬等費用。

他又提到目前醫管局已改善晉升階梯，近年有約400名專科醫生，在沒有出現空缺下晉升成副顧問醫生：「拎到專科醫生資格，在醫管局服務5年後，很多時可升到副顧問醫生，不需待有人退休或離職出現空缺才可晉升。」

港府於去年通過《2021年醫生註冊（修訂）條例》，非本地培訓醫生若本身為香港永久居民，由認可海外院校畢業及已在當地註冊，或非香港永久居民但持有醫學專科學院頒授或承認的專科資歷，可向醫委會申請為「特別註冊」醫生，於公營醫療機構工作。

另外，醫委會目前設有「有限度註冊」機制，非本地註冊的醫生毋須認可院校畢業，只要持有初期試、中期試或專科資歷，亦可申請「有限度註冊」來港公營機構工作。

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記者：鄧凱文