【醫學會換屆選舉】鄭志文名單11人全勝　約600票之差撼贏何仲平當選會長

▲ 現任醫學會副會長的鄭志文當選會長。（資料圖片）

香港醫學會換屆選舉結果昨日（12日）揭曉，現任醫學會副會長的鄭志文以約600票之差，撼贏曾任會長的何仲平當選，其副會長、義務司庫及其他會董職位全數由鄭志文團隊當選。

兩個競選團隊分別由醫學會現任副會長鄭志文及曾任會長的何仲平領軍，選舉結果於昨晚舉行的年度會員大會上公布。鄭志文得票逾1700票，較何仲平獲的約1100票多約600票，贏得會長一職。至於副會長、義務司庫及會董的職位均由鄭志文的團隊勝出，得票率同樣為約1700票。

鄭志文在接受TOPick訪問時提到，自己在醫學會任會務工作已有18年，近年亦擔任副會長一職，負責執行及決策等工作，希望當選會長後可以作為橋樑繼續為醫生發聲、支持醫生，反映不同層面的意見，又直言會繼續就著政策、政治等各方面發聲，「不會因為怕而唔講」。

鄭志文的競選名單：

會長：鄭志文

副會長：楊協和、陳沛然

義務司庫：蘇睿智

會董：黎榮謙、李健穎、羅智峰、龍振邦、麥肇敬、曹忠豪、黃樂孺

至於義務秘書一職，將由現任公共醫療醫生協會會長凌霄志擔任。

【TOPick診症室】幼童蛀牙可影響恆齒生長 港大牙醫拆解如何減慢蛀牙方法

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩