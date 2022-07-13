【生命鬥士】心導管檢查指數合格機械心瓣難支撐成長　小鐵漢3至5年後或須再做大手術

▲ 小鐵漢完成心導管檢查，指數合格，而機械心瓣預支撐多3至5年。

本港5歲男童小鐵漢患有先天性心臟病，甫出生就歷3次開腔手術，換過機械心瓣和植入心臟起搏器，日前完成了心導管檢查，觀察心臟運作，是次檢查需麻醉入手術室，爸媽公布手術完成指數合格，可是小鐵漢機械心瓣預計支持多3至5年，即將又要做一次大手術。

心導管檢查觀察心臟運作

患有先天性心臟病小鐵漢（Kansas）經歷重重難關，在去年9月底完成第6次大手術，成功「打終極大佬」，換上新心臟起搏器及重建單心室循環系統，如今一直健康成長。小鐵漢媽媽11日（周一）在facebook專頁發帖寫道，小鐵漢扮雷神已入院去，兒子對所有程序不陌生，雖然打完豆知道雙手不能太大動作，但喜歡苦中作樂的小鐵漢勉強做個Dr Strange（奇異博士）施法動作，似給自己打氣！翌日，小鐵漢第一個入手術室麻醉做檢查。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

12日（昨日）下午，小鐵漢媽媽在專頁發帖，爸爸亦有在facebook群組「大埔TAI PO」發帖更新兒子的消息。由於只准一人陪入手術室，媽媽指出兒子在爸爸首次陪伴下完成了心導管檢查，指數剛合格，今次小鐵漢依然非常叻仔，非常乖沒有喊，可能是爸爸的威力就是不同，會令兒子有安全感。

最新影片︰

預計機械心瓣支撐多3至5年

小鐵漢媽媽透露由於兒子在3歲時換了機械心瓣，但隨著他發育，心瓣不會跟他同步長大，現時情況需繼續覆診觀察，要多久才換也因人而異。

而爸爸在另一帖文補充多些兒子的狀況，一般而言，成人機械瓣可以用到十幾廿年，小朋友因身體成長大所以一般5至8年就要更換，而5歲小鐵漢可能最快3年就要再換，其機械心瓣應該可以支撐多3至5年，即又要迎來一次大手術。

醫生話囝囝身體入面個機械心瓣開始support唔到佢嘅成長……醫生嚟緊會定時check佢狀態，即係3至5年後又一個大手術喇……

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳