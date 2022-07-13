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【醫生註冊】病人憂非本地醫生不諳粵語　醫管局：可由護士翻譯

社會 10:57 2022/07/13

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鄧錦成又認為，本港醫生都曾在外受訓，與海外醫生磨合上不成問題。（陳國峰攝）

不少市民均擔心，公立醫院聘請非本地培訓醫生會帶來溝通問題，醫管局總行政經理（醫療職系）鄧錦成坦言，目前醫管局求才若渴，會彈性聘請不諳粵語醫生，例如其中一名來自南非的腦外科醫生，經有限度註冊到瑪嘉烈醫院工作，由於其只懂英語，與病人溝通上或需護士協助翻譯。

與病人溝通 護士助繙譯

鄧錦成又認為，本港醫生都曾在外受訓，與海外醫生磨合上不成問題。

鄧表示，過去醫管局只會聘請能說流利粵語的醫生，除較少接觸病人的專科，如病理科、麻醉科、放射診斷科等，不過他坦言，目前醫管局求才若渴，故會彈性處理及調節，舉例指其中一名來自南非的腦外科醫生，經有限度註冊到瑪嘉烈醫院工作，其只懂英語，「如要解釋俾病人聽，可能要個文員或者護士幫幫手」。不過鄧強調，該名醫生的部門主管仍十分感激他帶來的新思維。

被問到本地醫生與海外醫生如何融合，鄧錦成認為不成問題，因公院內絕大部分醫生都曾到外國受訓，與外地醫生工作手法相近，「在港醫生都有個大優勢，都幾國際化，最多是詞彙上或流程上有少少分別，practice上大部分都是實證醫學，大家都是跟證據做事」，他又引述該名南非醫生指融入情況比想像中容易很多。

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記者：鄧凱文

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