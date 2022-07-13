【Netflix電影】《咒》被喻台灣最恐怖電影　8字咒語掀日韓網民熱話

▲ 台灣電影《咒》掀起熱話。

台灣電影《咒》被喻為「台灣歷來最恐怖電影」，日前在Netflix上架，短短兩天成Netflix全球電影排行前十名，創紀錄成為第一部擠進Netflix全球前十的台灣電影。改編自真人真事的《咒》，更在日本和韓國這些「恐怖片輸出大國」掀起熱議。

《咒》今年在台灣當地戲院上映時，已創下下1.7億台幣（約4千萬港片）票房，而本月8日在Netflix上架，在日本、香港、新加坡、印尼的排行榜即位列第一，在泰國登第三名，南韓也衝進前十位。

▲ 《咒》口碑兩極。

【Netflix劇集】《SPY X FAMILY》破千萬銷量漫畫 封面經典座椅逐一數

不少日本網民看完《咒》紛紛留言，形容是「台灣最可怕電影」，不少網民為電影作二創素材，包括戲中令人印象深刻的詛咒手勢，導演柯孟融對此感到十分感激。

《咒》講述女主角在6年前因去參佛時，誤觸犯可怕禁忌，因此患上精神病，雖然康復，但咒語纏上她的女兒，終令全家陷入恐怖事件。

最新影片：戴耀明訪問

觀眾口碑兩極

電影其實是改編自2005年台灣高雄的真實人倫慘案，一家人因為參予邪教儀式，接連走火入魔，失去理智互殘身體，甚至拒絕進食，互相吃排泄物，最終長女活活餓死。後來有指這家人是集體中邪，也有稱是全家同時患上精神病，真相至今仍然是個謎。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

以此改編的《咒》，以偽紀錄片呈現，以女主角自己拍攝影片角度，來增加真實感，令觀眾更能投入當中情緒。不過，雖然《咒》備受熱話，但也有觀眾看完覺不外如是，偽紀錄片的手法亦使劇情沉悶。

此外，戲中出現的一句咒語，配上複雜詭異的手勢，也掀起了網民熱議，此8字咒語為「火佛修一心薩嘸哞」，原是閩南語諺語，解作「禍福相倚，死生有名」。有網民甚至稱看完影片，也像受到咒語迷惑，是否屬實，就信不信由你了。