【小學試題】小三數學搶分練習題答案　四位數加減混合計算

TOPick邀請名師設計的練習題，助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，並可熟習考試題型，提升應試技巧及速度，測考自然更得心應手。

【前往下載練習工作紙】bit.ly/2X96KAZ

一.

1. 1850

2. 6906

3. 713

4. 70

5. 163

6. 3610

7. 4323

8. 1375

9. 4583

10. 179

二.

1. 60 - (40 + 20)

= 60 - 60

= 0

2. 894 - (537-417)

= 894 - 120

= 774

3. 79 - (434 - 387)

= 79 - 47

= 32

4. 537 + (3877 - 2214)

= 537 + 1663

= 2200

三.

1. 兩天共生產牛角包：

342 + (342 - 106)

= 342 + 236

= 578 (個)

兩天共產578個牛角包。

2. 男觀眾和女觀眾相差：

3398 - (5000 - 3398)

= 3398 - 1602

= 1796 (人)

男觀眾和女觀眾相差1796人。

3. 還有麵粉：

4000 - (1660 + 640)

= 4000 - 2300

= 1700 (克)

還有麵粉1700克。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T