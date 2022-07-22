【小學試題】小三數學搶分練習題答案 四位數加減混合計算
中小學 00:00 2022/07/22
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一.
1. 1850
2. 6906
3. 713
4. 70
5. 163
6. 3610
7. 4323
8. 1375
9. 4583
10. 179
二.
1. 60 - (40 + 20)
= 60 - 60
= 0
2. 894 - (537-417)
= 894 - 120
= 774
3. 79 - (434 - 387)
= 79 - 47
= 32
4. 537 + (3877 - 2214)
= 537 + 1663
= 2200
三.
1. 兩天共生產牛角包：
342 + (342 - 106)
= 342 + 236
= 578 (個)
兩天共產578個牛角包。
2. 男觀眾和女觀眾相差：
3398 - (5000 - 3398)
= 3398 - 1602
= 1796 (人)
男觀眾和女觀眾相差1796人。
3. 還有麵粉：
4000 - (1660 + 640)
= 4000 - 2300
= 1700 (克)
還有麵粉1700克。
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