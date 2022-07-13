  • 34°C
香港時間 : 2022713日 (週三) 13:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚女主播】梁凱寧創業開廣告製作公司　Maggie慰粉絲：會繼續做主持【內附多圖】

娛樂 13:22 2022/07/13

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

前TVB新聞之花梁凱寧（Maggie）被稱為「最美主播」，深受網民愛戴，而Maggie平日也積極於社交平台更新近況，與粉絲保持聯繫。

有外在美又有內宗美，梁凱寧於2020年考進中大醫學院修讀碩士課程的她，月初發文宣布正式畢業，將於8月正式開始言語治療師工作，更同時為自己的廣告及製作公司「賣廣告」。女神身兼多職，果然厲害！

最新影片推介：戴耀明專訪

開廣告及製作公司

Maggie提到自己早在兩年前成立廣告及製作公司，也不忘派定心丸：「我會繼續做主持，所以嚟緊都會繼續喺電視以及唔同嘅社交平台見到大家」。

她積極地學以致用，表示希望製作有關言語治療嘅教育短片，從而提高公眾對言語治療嘅認識，又在帖文中詳細介紹公司：

合作形式非常多元化，可以搵我做主持、或者為閣下搵更適合嘅主持、甚至冇人出鏡，淨係要我或其他人錄voice over又得、甚至voice over都唔要，淨係要畫面都得🤩！我同攝製團隊將會全力配合🎥💪🏻由度橋、寫稿、拍攝、到後期製作都會為你一手包辦💪🏻

當然我亦都歡迎其他製作公司繼續搵我淨係做主持嘅工作啦😆🎙

p.s. 我兩年前為敝公司取名為Pharos——呢個名係嚟自公元前約280年，位於埃及亞歷山卓對面法羅斯島上嘅燈塔，佢亦都係古代世界七大奇蹟之一。據說當時埃及缺少用於航海嘅地標，所以呢座屹立喺港口嘅標誌就顯得格外重要；透過燈塔發出的光芒，引導船隻嘅方向🛳

我當然唔敢自誇敝公司可以為大家領航，但我希望我哋嘅團隊，可以好似燈塔咁，默默履行職責，幫助客戶踏上征程，喺迷茫嘅大海中陪同客戶走過風浪🌊

    點擊圖片放大
    +7
    +6

完成兩年碩士課程

本身畢業於浸會大學傳理系的Maggie，決定暫時放下工作，於2020年9月展開兩年全職學生，考進中大醫學院修讀碩士課程。她也曾經重申在讀書期間都要接拍攝、配音等工作，當作幫補頗高昂的學費。

她曾於今年6月在社交平台分享自己完成實習的感受：

‼️實習終了‼️

由上年12月嚟到而家
今日終於嚟到最後一日
將軍澳醫院🏥
byebye你條尾😍

我全部實習已經完咗啦‼️
終點在望📍
恭喜我自己🥳👏🏻

有冇TKOH朋友撞過我上ward幫patients做swallowing assessment? 😆 相認吓😝

她又曾經在社交平台分享自己戴上眼鏡的「實習Look」，充滿知性美。而多才多藝的她，求學時已考獲8級鋼琴及8級芭蕾舞資格，又喜歡潛水，更學習駕駛飛機。

    點擊圖片放大
    +21
    +20

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【人美心善】前無綫主播梁凱寧赴斯里蘭卡義教　Maggie：讓他們在歡笑聲中學習
11:23 2019/10/11
【人美心善】前無綫主播梁凱寧赴斯里蘭卡義教　Maggie：讓他們在歡笑聲中學習
【新聞之花】梁凱寧入中大醫學院讀碩士　前主播離開大台曾赴斯里蘭卡義教
14:44 2020/09/01
【新聞之花】梁凱寧入中大醫學院讀碩士　前主播離開大台曾赴斯里蘭卡義教
【新聞之花】多才多藝入中大醫學院讀碩士　梁凱寧晒型男哥哥合照揭全家靚基因
14:15 2021/06/16
【新聞之花】多才多藝入中大醫學院讀碩士　梁凱寧晒型男哥哥合照揭全家靚基因
【疫境中的餐桌】女神主播梁凱寧主持新節目　「地獄廚神」鄭融隨名廚偷師學藝
17:29 2022/03/31
【疫境中的餐桌】女神主播梁凱寧主持新節目　「地獄廚神」鄭融隨名廚偷師學藝
【全球百大俊男美女】Tyson Yoshi獲提名角逐百大俊男　梁凱寧：唔該課金在更有意義地方
13:19 2022/04/19
【全球百大俊男美女】Tyson Yoshi獲提名角逐百大俊男　梁凱寧：唔該課金在更有意義地方
【新聞之花】梁凱寧積極進修讀中大言語治療碩士　前TVB主播當醫管局實習生
18:43 2022/06/14
【新聞之花】梁凱寧積極進修讀中大言語治療碩士　前TVB主播當醫管局實習生

你可能感興趣

【人美心善】前無綫主播梁凱寧赴斯里蘭卡義教　Maggie：讓他們在歡笑聲中學習
11:23 2019/10/11
【人美心善】前無綫主播梁凱寧赴斯里蘭卡義教　Maggie：讓他們在歡笑聲中學習
【新聞之花】梁凱寧入中大醫學院讀碩士　前主播離開大台曾赴斯里蘭卡義教
14:44 2020/09/01
【新聞之花】梁凱寧入中大醫學院讀碩士　前主播離開大台曾赴斯里蘭卡義教
【新聞之花】多才多藝入中大醫學院讀碩士　梁凱寧晒型男哥哥合照揭全家靚基因
14:15 2021/06/16
【新聞之花】多才多藝入中大醫學院讀碩士　梁凱寧晒型男哥哥合照揭全家靚基因
梁凱寧 娛樂人物職業 主播 KOL 娛樂行業

最高瀏覽

【超市大搜查】食用色素E150c可產生致癌物　15款不含色素0添加豉油
15:14 2022/05/03
【超市大搜查】食用色素E150c可產生致癌物　15款不含色素0添加豉油
【早餐地雷】醫生點評9款常見早餐食物　一類早餐界地雷食物高達500卡
18:49 2022/07/12
【早餐地雷】醫生點評9款常見早餐食物　一類早餐界地雷食物高達500卡
【住屋問題】公務員與媽媽苦等9年公屋捱貴租　因加薪數百元過入息限額被取消資格
11:12 2022/07/12
【住屋問題】公務員與媽媽苦等9年公屋捱貴租　因加薪數百元過入息限額被取消資格