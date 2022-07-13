【靚女主播】梁凱寧創業開廣告製作公司　Maggie慰粉絲：會繼續做主持【內附多圖】

前TVB新聞之花梁凱寧（Maggie）被稱為「最美主播」，深受網民愛戴，而Maggie平日也積極於社交平台更新近況，與粉絲保持聯繫。

有外在美又有內宗美，梁凱寧於2020年考進中大醫學院修讀碩士課程的她，月初發文宣布正式畢業，將於8月正式開始言語治療師工作，更同時為自己的廣告及製作公司「賣廣告」。女神身兼多職，果然厲害！

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開廣告及製作公司

Maggie提到自己早在兩年前成立廣告及製作公司，也不忘派定心丸：「我會繼續做主持，所以嚟緊都會繼續喺電視以及唔同嘅社交平台見到大家」。

她積極地學以致用，表示希望製作有關言語治療嘅教育短片，從而提高公眾對言語治療嘅認識，又在帖文中詳細介紹公司：

合作形式非常多元化，可以搵我做主持、或者為閣下搵更適合嘅主持、甚至冇人出鏡，淨係要我或其他人錄voice over又得、甚至voice over都唔要，淨係要畫面都得🤩！我同攝製團隊將會全力配合🎥💪🏻由度橋、寫稿、拍攝、到後期製作都會為你一手包辦💪🏻



當然我亦都歡迎其他製作公司繼續搵我淨係做主持嘅工作啦😆🎙



p.s. 我兩年前為敝公司取名為Pharos——呢個名係嚟自公元前約280年，位於埃及亞歷山卓對面法羅斯島上嘅燈塔，佢亦都係古代世界七大奇蹟之一。據說當時埃及缺少用於航海嘅地標，所以呢座屹立喺港口嘅標誌就顯得格外重要；透過燈塔發出的光芒，引導船隻嘅方向🛳



我當然唔敢自誇敝公司可以為大家領航，但我希望我哋嘅團隊，可以好似燈塔咁，默默履行職責，幫助客戶踏上征程，喺迷茫嘅大海中陪同客戶走過風浪🌊

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完成兩年碩士課程

本身畢業於浸會大學傳理系的Maggie，決定暫時放下工作，於2020年9月展開兩年全職學生，考進中大醫學院修讀碩士課程。她也曾經重申在讀書期間都要接拍攝、配音等工作，當作幫補頗高昂的學費。

她曾於今年6月在社交平台分享自己完成實習的感受：

‼️實習終了‼️



由上年12月嚟到而家

今日終於嚟到最後一日

將軍澳醫院🏥

byebye你條尾😍



我全部實習已經完咗啦‼️

終點在望📍

恭喜我自己🥳👏🏻



有冇TKOH朋友撞過我上ward幫patients做swallowing assessment? 😆 相認吓😝

她又曾經在社交平台分享自己戴上眼鏡的「實習Look」，充滿知性美。而多才多藝的她，求學時已考獲8級鋼琴及8級芭蕾舞資格，又喜歡潛水，更學習駕駛飛機。

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