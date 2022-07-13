  • 34°C
香港時間 : 2022713日 (週三) 13:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鍥而不捨】肌萎患者周佩珊港大英文系畢業　完成「壯舉」勉勵港人勿忘人生目標

尖子教室 12:36 2022/07/13

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

脊髓肌肉萎縮症（SMA）患者周佩珊於香港大學畢業。

本港脊髓肌肉萎縮症（SMA）患者周佩珊縱然受疾病所困，但她一直堅持學業，日前於香港大學以二級榮譽甲等畢業。她形容完成英文系學士課程畢業是一項「壯舉」，並以自身經歷勉勵港人，勿忘自己的人生目標。

從港大的畢業典禮影片可見，身穿畢業袍的周佩珊坐在輪椅上，由媽媽緩緩推到台前獲授學位，現場師生報以熱烈掌聲支持，周媽媽代女兒連連鞠躬致謝。周佩珊分別以中英文錄影了兩段影片，感謝港大教授、教職員、同學、傳媒及公眾，指各界多年來一直幫助及支持她，並提升社會大眾對SMA的關注。她在影片中分享畢業感受︰

完成這個壯舉，今日畢業！好開心！

周佩珊以二級榮譽甲等畢業。（港大提供相片）

最新影片︰

盼繼續學業貢獻社會

周佩珊憶述至今仍然記得首個開學日，在她的大學生涯中，最開心莫過於與同學下課後，一起吃飯、討論功課，過著大學生的日常生活，直言「雖然唔係咩大事，但覺得好開心，因為有朋友一齊讀書。」看到近年市民受疫情等影響，令她有感︰

這幾年大家生活都不容易，但記住自己有何人生目標。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

她續說，日後會繼續學業，亦會開始找工作，希望將學到的知識貢獻社會。港大讚賞周佩珊樂觀開朗、勤奮好學，在港大求學期間充分享受校園生活，並結識了許多同窗好友。

靠2隻手指獲政府引入新藥

周佩珊自1歲起確診患上第一型脊髓肌肉萎縮症（SMA），預計壽命不多於2歲。她過去受訪時曾透露自己的身體狀況，當時仍可輕微郁動右手兩隻手指，但打字辛苦，「1分鐘只打到2、3個字，活動能力都差了。」

她稱雖然不知何時離開，但希望幫助比她更苦的人。2017年，當時23歲的她花了4個月時間，以僅餘可活動的右手兩隻手指，用電腦撰寫百多頁計劃書，向前特首林鄭月娥陳情，促政府引入可改善SMA的新藥，並提供資助。2018年，她獲林鄭月娥探望，並告知會引入治療SMA的新藥。她希望用藥後可生存下去，並繼續感染身邊人，讓他們知道活下去便有希望。

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰駱秀玲

相關文章

【脊髓肌肉萎縮】罕見病勇士周佩珊勞工處實習　林鄭前往探訪
21:38 2021/08/24
【脊髓肌肉萎縮】罕見病勇士周佩珊勞工處實習　林鄭前往探訪
【正能量】港媽棄當律師照顧脊髓肌肉萎縮兒子30年　創慈善基金助同路人：兒子活著就是bonus
17:15 2022/02/18
【正能量】港媽棄當律師照顧脊髓肌肉萎縮兒子30年　創慈善基金助同路人：兒子活著就是bonus

你可能感興趣

【脊髓肌肉萎縮】罕見病勇士周佩珊勞工處實習　林鄭前往探訪
21:38 2021/08/24
【脊髓肌肉萎縮】罕見病勇士周佩珊勞工處實習　林鄭前往探訪
【正能量】港媽棄當律師照顧脊髓肌肉萎縮兒子30年　創慈善基金助同路人：兒子活著就是bonus
17:15 2022/02/18
【正能量】港媽棄當律師照顧脊髓肌肉萎縮兒子30年　創慈善基金助同路人：兒子活著就是bonus
大學教育 大學 學士 香港大學 正能量 健康問題 林鄭月娥

最高瀏覽

【超市大搜查】食用色素E150c可產生致癌物　15款不含色素0添加豉油
15:14 2022/05/03
【超市大搜查】食用色素E150c可產生致癌物　15款不含色素0添加豉油
【早餐地雷】醫生點評9款常見早餐食物　一類早餐界地雷食物高達500卡
18:49 2022/07/12
【早餐地雷】醫生點評9款常見早餐食物　一類早餐界地雷食物高達500卡
【住屋問題】公務員與媽媽苦等9年公屋捱貴租　因加薪數百元過入息限額被取消資格
11:12 2022/07/12
【住屋問題】公務員與媽媽苦等9年公屋捱貴租　因加薪數百元過入息限額被取消資格