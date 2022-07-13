【鍥而不捨】肌萎患者周佩珊港大英文系畢業　完成「壯舉」勉勵港人勿忘人生目標

▲ 脊髓肌肉萎縮症（SMA）患者周佩珊於香港大學畢業。

本港脊髓肌肉萎縮症（SMA）患者周佩珊縱然受疾病所困，但她一直堅持學業，日前於香港大學以二級榮譽甲等畢業。她形容完成英文系學士課程畢業是一項「壯舉」，並以自身經歷勉勵港人，勿忘自己的人生目標。

從港大的畢業典禮影片可見，身穿畢業袍的周佩珊坐在輪椅上，由媽媽緩緩推到台前獲授學位，現場師生報以熱烈掌聲支持，周媽媽代女兒連連鞠躬致謝。周佩珊分別以中英文錄影了兩段影片，感謝港大教授、教職員、同學、傳媒及公眾，指各界多年來一直幫助及支持她，並提升社會大眾對SMA的關注。她在影片中分享畢業感受︰

完成這個壯舉，今日畢業！好開心！

▲ 周佩珊以二級榮譽甲等畢業。（港大提供相片）

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盼繼續學業貢獻社會

周佩珊憶述至今仍然記得首個開學日，在她的大學生涯中，最開心莫過於與同學下課後，一起吃飯、討論功課，過著大學生的日常生活，直言「雖然唔係咩大事，但覺得好開心，因為有朋友一齊讀書。」看到近年市民受疫情等影響，令她有感︰

這幾年大家生活都不容易，但記住自己有何人生目標。

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她續說，日後會繼續學業，亦會開始找工作，希望將學到的知識貢獻社會。港大讚賞周佩珊樂觀開朗、勤奮好學，在港大求學期間充分享受校園生活，並結識了許多同窗好友。

靠2隻手指獲政府引入新藥

周佩珊自1歲起確診患上第一型脊髓肌肉萎縮症（SMA），預計壽命不多於2歲。她過去受訪時曾透露自己的身體狀況，當時仍可輕微郁動右手兩隻手指，但打字辛苦，「1分鐘只打到2、3個字，活動能力都差了。」

她稱雖然不知何時離開，但希望幫助比她更苦的人。2017年，當時23歲的她花了4個月時間，以僅餘可活動的右手兩隻手指，用電腦撰寫百多頁計劃書，向前特首林鄭月娥陳情，促政府引入可改善SMA的新藥，並提供資助。2018年，她獲林鄭月娥探望，並告知會引入治療SMA的新藥。她希望用藥後可生存下去，並繼續感染身邊人，讓他們知道活下去便有希望。

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責任編輯︰駱秀玲