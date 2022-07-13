【試當真】面對NFT風波壓力大直播醉酒爆喊　游學修IG列點逐一回應網民爭議

▲ 游學修直播醉酒爆喊壓力大，IG列5點逐一回應網民爭議。

演員兼YouTube頻道「試當真」的主理人游學修，日前在「試當真謝票場」直播中提及這段時間來承受不少壓力，爆喊說出心底話，引來「認真毛」（試當真粉絲）以及網友的討論，緊貼網上風向的游學修在清醒沉澱過後，昨晚（12日）於IG發文，列出五點逐一回應近期對他的爭議。

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游學修與好友許賢及蘇致豪（豪哥）於2020年10月創辦YouTube頻道「試當真」，憑著不斷創新和極大的創作空間，成為近年冒起得最快的YouTube頻道，但人紅自然是非多，身為主腦的游學修在各方面受著批評，其中包括他直率的言論，以及早前「試當真」推出的NFT計劃等。

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在最近舉行的「試當真謝票場」直播中，帶有醉意的游學修在鏡頭前露出真我及脆弱的一面。當日因為氣氛高漲而喝多了酒的游學修與許賢、豪哥和火柴（梁顥晉）四名元祖成員，在直播中轉成「真心話台」。

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期間被酒意影響的游學修似乎近日被工作、輿論的壓力影響，露出脆弱的一面：「我覺得香港人真係好唔開心，好有原因地好唔開心，佢哋要搵對象發洩，佢哋要搵對象嚟憎，我係好理解。我覺得唔緊要，但我都有我脆弱嘅時候，我都有我頂唔順嘅時候。」

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講到激動的位置，游學修一度落淚，拍檔們亦有加以安慰，到最後他寄語香港人，要盡最大的努力去善良，無論世界怎樣對你，都要做一個好人。有網民和粉絲們見到游學修的發言和反應都表示心痛。

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清醒回應

事隔三日，游學修昨晚（12日）在社交網站發文，逐點回應近年網民的多項爭議。第一點講到有關他「抽水上位」的事，他重提早於七年前他拍畢《那一天我們會飛》後，在等待電影上映期間與朋友組織拍攝YouTube Channel，諷刺時弊：「雖然從未有任何金錢或利益上的回報，但已惹來非議，於是訪問中回應了「抽水上位」。同年，我與一眾拍檔決定停止運作，從此專注演員工作。」

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第二，講到他曾在「試當真」影片《Channel需要s》中形容「連登很小眾」一事，他解釋那句只是對白，又指自己是多年的高登及連登的「讀者」，同時強調：「我相信看的人很大眾，有Acc（帳號）的不多，留言的更少，開Post的更少。於是大眾就容易被小眾影響。而『小眾』，於我沒有貶義。」

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第三點則就著已經移民離港的港人作出回應，游學修認為去與留並無分對與錯，但卻對離開了但繼續散播絕望的人感到氣憤；第四點則回應他的藝人工作與試當真的工作分開處理，兩者並無直接關聯。

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NFT風波

最後一點則就著今年四月份宣布推出的試當真NFT項目「Next Trial Run」作出回應，曾經在偽紀錄片《Channel需要搬》中表達對NFT不屑的游學修，後來推出NFT計劃，並在直播中被質疑並不了解NFT及虛擬貨幣的運作，被大量討伐，認為「試當真」想借NFT計劃「騙財」，其他的YouTube頻道例如Sunny及Creamy主理的「ArhoTV」近日亦因NFT計劃被聲討，更需要拍片「跪低」道歉。

經歷早期的NFT風波後，「試當真」努力實踐對「認真毛」的承諾，透過NFT的制度去為持有人提供專屬的粉絲優惠，游學修在帖文中表示：「我曾經對NFT極度反感，至今亦沒有推廣過虛擬貨幣，《Channel需要搬》特地將我過去的偏見呈現。因為自己也否定NFT常用Profile Pic的價值，於是採用觀眾更有聯繫的截圖，希望強調背後提供的內容才是重點。我的責任就是兌現對粉絲的承諾，至今亦很滿意NTR在實行各種活動和福利上的運用。」

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游學修在文末中提及，在直播中雖然酒醉，但興幸仍能清𥇦表達內心所想：「藝人要與負評共存，我是理解的。我自知其貌不揚，過去亦講多錯多，惹來很多不必要的反感，是我自找的，辛苦與感激一眾仍然支持和相信我的人。今天為過去的風雨作個小結澄清。未來繼續行動代替說話。」