【美妝集中地 】CNE銅鑼灣旗艦店設Clean Beauty集中地　10大開幕優惠產品低至62折

▲ 美妝專門店CNE於銅鑼灣開設旗艦店。(圖片由品牌提供)

美妝專門店CNE Charm & Easy登陸銅鑼灣，匯聚過百個品牌，並獨家引入品牌打造Clean Beauty專區，及量身訂造個人化美妝方案，為大家帶來一站式美妝護膚集中地。新店開幕，更有10大優惠，產品低至62折 。

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Clean Beauty集中地

▲ 來自德國柏林的天然品牌，從世界各地以可持續的方式搜購最可靠和最有效的原料，堅持無動物實驗，配合品牌特有技術，令產品無需添加任何香料或防腐劑仍能穩定保存有效成分。(圖片由品牌提供)

CNE特設Clean Beauty專區，搜羅波蘭、西班牙、德國等來自全球各地的20多個Clean Beauty護膚品牌，如波蘭品牌D’Alchemy、德國天然品牌MERME、荷蘭品牌Flower Spice、韓國品牌Ongredients等。

個人護理至家居香薰一應俱全

▲ 當中不少得歐、美、日、韓等的國際知名大牌，由護膚、護髮、彩妝、香水以至身體護理及家居香薰都有。(圖片由品牌提供)

當中不少得歐、美、日、韓等的國際知名大牌，由護膚、護髮、彩妝、香水以至身體護理及家居香薰都有，省去代購和網購的煩惱。

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度身訂制個人化美妝方案

以典雅輕奢的薄荷湖水綠及大理石灰為裝潢主調，配以黑銅色層架，塑造出寬敞簡潔的購物空間；更特設柔和燈光的獨立房間，為大家提供私人隱密空間享受。

此外，CNE提供專業美容顧問服務，貼心了解大家的膚質、膚況、膚調、甚至日常生活習慣，經專業分析後再制訂出專屬於你獨一無二的美妝方案。更提供多元化會員尊屬免費服務，包括1對1尊貴手部精油按摩服務，及即將推出的專業立體修眉及眼部彩妝服務。

十大新張優惠

▲ Botany以水療為靈感的100%天然成分澳洲護膚品。堅持所有成分源自植物、礦物質、鹽和純淨水。芳香療法系列含100%純精油；自然系列含澳洲本土植物提取物。(圖片由品牌提供)

CNE於即日起至8月31日期間推出十大限定優惠，當中包括精選防曬止汗潔面產品低至62折，以及成為「CNE創始會員」即享有全年購物禮遇等。

優惠一：即日起至8月31日，購物滿$100即可成為「CNE創始會員」，全年享受九折購物優惠（*指定產品除外，優惠只限正價貨品，不能再與其他優惠及折扣同時使用）。

優惠二：即日起成為CNE會員即可免費預約及享受1對1尊貴手部精油按摩服務，感受奢華SPA級按摩體驗。

優惠三：即日起至8月31日，於「開幕限定花牆」影相打卡，寫下精心選購的產品或服務心得，然後@cne_charmneasy、#CNE_charmneasy、追蹤CNE IG帳號，即有機會贏取價值高達$1,000豐富護膚禮品包！

優惠四：即日起，凡讚好 CNE Facebook專頁及追蹤IG帳戶，即可免費獲得小禮物乙份，禮物先到先得，送完即止。

優惠五：即日起至7月31日，Dr. Ceuracle、AROMATICA、JAYJUN、YADAH、LLEAFILL品牌防曬產品全線85折。

優惠六：即日起至7月31日，The Herb Farm、21Grams、SMPL止汗產品全線85折。

優惠七：即日起至7月31日，買任何Sofina產品，可免費獲水油平衡防曬乳液 SPF50+PA++++(8ml)一件 (價值$70)。

優惠八：即日起至7月31日，Celluver全線香氛洗護 $199/兩件。

優惠九：即日起至7月31日，買任何防曬產品滿$200（折實價），可免費獲Dr.Top喚白造光精華霜一支。

優惠十：即日起至7月31日，國際品牌更推出多個優惠，包括SK-II、Clarins、POLA、Estee Lauder、Aesop等，精選產品低至62折。詳情請留意CNE店內宣傳品或Facebook專頁。

第二分店選址旺角

除了銅鑼灣旗艦店外，CNE亦即將於8月進駐旺角，成為CNE香港第二間分店，同時亦是九龍區首間分店，詳情請留意CNE Facebook專頁。

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責任編緝：張懿慧