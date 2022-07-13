【申訴專員年報】申訴專員公署上年度接獲近5千宗投訴　按年略增

▲ (申訴專員公署提供)

申訴專員公署今日（13日）發表2021/2022年度申訴專員年報，公署接獲共4,934宗投訴及8,851宗查詢。撇除140宗同類主題投訴後，接獲的一般投訴共4,794宗，較上一年度略有增加。截至6月30日，有共132項建議佔95%，已獲所涉部門及機構接納並同意落實，其餘的建議佔5%，有6項尚在考慮中，只有一項不獲接納。

公署指，連同由上一年度轉入的投訴，公署於年度內完成處理共5,032宗投訴個案，當中2,739宗已跟進並終結，其餘2,293宗經評審後已經終結，包括投訴缺乏充分理據（1,171宗或51.1%），或受公署職權範圍或受《申訴專員條例》所限（1,122宗或48.9%）。在已跟進並終結的2,739宗個案中，有206宗（7.5%）是與2019冠狀病毒病疫情有關，主要涉及的問題包括補貼的審批、檢疫安排和文件，以及公共服務暫停等。

另外，在年度內，公署以全面調查方式終結92宗有關行政失當的投訴個案，當中49宗（佔53.3%）的結論是「成立」、「部分成立」或「投訴不成立，但機構另有缺失」。以查訊方式終結的個案有2,432宗，公署在其中399宗（佔16.4%）發現所涉部門／機構有缺失或不足之處。此外，公署在年度內完成八項主動調查。在年度內接獲涉及《公開資料守則》的投訴個案共有87宗。在已終結的93宗涉及公開資料的個案中，公署發現當中30宗（佔32%）有不足之處。

公署在調解工作繼續取得令人鼓舞的成績。在217宗以調解方式處理的個案中，有215宗獲成功調解。年度內，每宗調解個案的平均處理時間約13.4天；成功調解的個案中，分別有逾54%及逾92%在10天內及少於1個月內終結。



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責任編輯：余思嵐













