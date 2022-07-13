  • 34°C
香港時間 : 2022713日 (週三) 13:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【申訴專員年報】申訴專員公署上年度接獲近5千宗投訴　按年略增

社會 11:45 2022/07/13

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(申訴專員公署提供)

申訴專員公署今日（13日）發表2021/2022年度申訴專員年報，公署接獲共4,934宗投訴及8,851宗查詢。撇除140宗同類主題投訴後，接獲的一般投訴共4,794宗，較上一年度略有增加。截至6月30日，有共132項建議佔95%，已獲所涉部門及機構接納並同意落實，其餘的建議佔5%，有6項尚在考慮中，只有一項不獲接納。

公署指，連同由上一年度轉入的投訴，公署於年度內完成處理共5,032宗投訴個案，當中2,739宗已跟進並終結，其餘2,293宗經評審後已經終結，包括投訴缺乏充分理據（1,171宗或51.1%），或受公署職權範圍或受《申訴專員條例》所限（1,122宗或48.9%）。在已跟進並終結的2,739宗個案中，有206宗（7.5%）是與2019冠狀病毒病疫情有關，主要涉及的問題包括補貼的審批、檢疫安排和文件，以及公共服務暫停等。

另外，在年度內，公署以全面調查方式終結92宗有關行政失當的投訴個案，當中49宗（佔53.3%）的結論是「成立」、「部分成立」或「投訴不成立，但機構另有缺失」。以查訊方式終結的個案有2,432宗，公署在其中399宗（佔16.4%）發現所涉部門／機構有缺失或不足之處。此外，公署在年度內完成八項主動調查。在年度內接獲涉及《公開資料守則》的投訴個案共有87宗。在已終結的93宗涉及公開資料的個案中，公署發現當中30宗（佔32%）有不足之處。

公署在調解工作繼續取得令人鼓舞的成績。在217宗以調解方式處理的個案中，有215宗獲成功調解。年度內，每宗調解個案的平均處理時間約13.4天；成功調解的個案中，分別有逾54%及逾92%在10天內及少於1個月內終結。
 

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐



 
　　

 
　

相關文章

【猥褻行為】涉巴士車廂向女童作猥褻行為　22歲男落網
今日 09:07
【猥褻行為】涉巴士車廂向女童作猥褻行為　22歲男落網
【愛護動物】因妻子懷孕垃圾桶棄兩貓　愛協社交平台發文斥男子冷血
今日 09:32
【愛護動物】因妻子懷孕垃圾桶棄兩貓　愛協社交平台發文斥男子冷血
【天晴酷熱】天文台料今酷熱達35度　周五起一連4日有驟雨稍降溫約32度
今日 10:05
【天晴酷熱】天文台料今酷熱達35度　周五起一連4日有驟雨稍降溫約32度
【網購騙案】逾10人低價買傢俬失過萬元不等　警四式踢爆高危平台賣家
今日 11:07
【網購騙案】逾10人低價買傢俬失過萬元不等　警四式踢爆高危平台賣家
【醫生註冊】病人憂非本地醫生不諳粵語　醫管局：可由護士翻譯
今日 10:57
【醫生註冊】病人憂非本地醫生不諳粵語　醫管局：可由護士翻譯
【澳門疫情】澳門再增32宗確診個案　21宗紅碼區及酒店揪出
今日 11:30
【澳門疫情】澳門再增32宗確診個案　21宗紅碼區及酒店揪出

你可能感興趣

【猥褻行為】涉巴士車廂向女童作猥褻行為　22歲男落網
今日 09:07
【猥褻行為】涉巴士車廂向女童作猥褻行為　22歲男落網
【愛護動物】因妻子懷孕垃圾桶棄兩貓　愛協社交平台發文斥男子冷血
今日 09:32
【愛護動物】因妻子懷孕垃圾桶棄兩貓　愛協社交平台發文斥男子冷血
【天晴酷熱】天文台料今酷熱達35度　周五起一連4日有驟雨稍降溫約32度
今日 10:05
【天晴酷熱】天文台料今酷熱達35度　周五起一連4日有驟雨稍降溫約32度
冠狀病毒 疫情 補貼 服務 行政

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【超市大搜查】食用色素E150c可產生致癌物　15款不含色素0添加豉油
15:14 2022/05/03
【超市大搜查】食用色素E150c可產生致癌物　15款不含色素0添加豉油
【早餐地雷】醫生點評9款常見早餐食物　一類早餐界地雷食物高達500卡
18:49 2022/07/12
【早餐地雷】醫生點評9款常見早餐食物　一類早餐界地雷食物高達500卡
【住屋問題】公務員與媽媽苦等9年公屋捱貴租　因加薪數百元過入息限額被取消資格
11:12 2022/07/12
【住屋問題】公務員與媽媽苦等9年公屋捱貴租　因加薪數百元過入息限額被取消資格