【幸福人妻】與丈夫Staycation騷水著照　姜麗文開心放閃：happy wife！

▲ 新婚人妻姜麗文於IG晒幸福。

姜麗文上月宣布早於今年3月份已跟圈外男友Pakho於洛杉磯結婚，早前出席公開活動，丈夫更到場支持，甜蜜非常。

近日，姜麗文與丈夫往酒店Staycation，更在IG大晒性感水著照，幸福滿瀉的人妻姜麗文更高呼：「happy wife！」

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姜麗文曾受抑鬱症折磨近7年，她曾表示幸好找到丈夫Pakho，陪伴她走出抑鬱陰霾，亦令其重拾自信，她曾於訪談中說：「我很感恩，因為他懂得去支持我。」

新婚人妻姜麗文昨日跟丈夫Pakho到酒店Staycation，從其IG發佈的照片所見，穿上紅色泳衣的她展示其美好身段，跟丈夫於infinity pool嬉水外，更大玩「騎膊馬」，十分甜蜜。另外，姜麗文於鏡頭前嘟嘴和大派飛吻，風騷非常。

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歷情傷後遇真命天子

在跟Pakho結婚前，姜麗文曾跟鄭俊弘拍拖6年， 當時有指Fred因《星夢傳奇》爆紅而向姜麗文提出分手，受失戀打擊的姜麗文更因而患上抑鬱症。

後來姜麗文經朋友的介紹，結識同樣喜歡運動和動物的Pakho，二人愛得甜蜜，不時於社交媒體上放閃。

▲ 姜麗文出嫁，父親秦沛最開心。（取自instagram）

丈夫給予安全感

姜麗文曾跟Pakho一起亮相內地真人騷節目《女兒們的男朋友》，當時Lesley表示認識Pakho前她不太開心，亦不再相信有愛，但Pakho令好明白真愛是甚麼，她更出：「我每一天都感覺到他是非常非常愛我的。」

另外新婚不久的姜麗文早前接受媒體訪問，她表示丈夫Pakho令她重拾自信和變成熟，亦感覺有安全感，她說：「我很感恩，因為他懂得去支持我，他愛我的家人，而我同樣愛他的家人。」

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丈夫陪伴抗病

曾受抑鬱症折磨的姜麗文曾於TOPICK訪問裡稱，抑鬱症最重要有身邊人的陪伴和體諒，幸好Lesley找到Pakho：「他非常了解這個病，願意為我去上網找資料、讀更多的書，他還會跟我經常做善事，覺得他不是只個好男朋友，還是個好的life partner。因為我知道不論發生甚麼事，在我情緒不穩時，他會是個很好的拍檔。」

她感恩有丈夫陪伴抗病：「抑鬱症是個病，與腦內的化學物質是否平衡有關，無論你有多幸福快樂，抑鬱症都可能會存在。當然有Pakho在旁，事件處理會好得多，他會安撫我、讓我減少害怕，又會陪我說很多的話，變成了我的心理醫生。」