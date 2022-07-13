【尖子星二代】細龜細仔UCL畢業考獲二級A榮譽學士學位　將返內地繼續進修

▲ 細龜細仔學成返回內地繼續進修。

現年57歲的黃一山(細龜)與太太杜婷婷育有2名兒子，大仔黃頌衡跟細仔黃頌匡，早年細龜曾透露細仔成功考入英國倫敦大學學院，當時他跟太太飛去當地陪兒子開學，事隔3年，細龜在網上公布喜訊，黃頌匡考獲二級A榮譽學士學位，月中便學成歸來，終於一家人團聚。

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細龜在網上公布喜訊，但可能疫情關係，他未有飛到當地出席，只是上載細仔的背影照，表示學成歸來：「三年苦讀，小兒子終於在倫敦大學學院畢業（世界大學排名第8），並且考獲二等（級）A榮譽學士學位（差一點就一等（級）榮譽了），本月中便學成歸來，終於一家團聚了。」原來黃頌匡讀書成績相當優異，相差一些學分便可以一級榮譽生畢業，細龜應該大感自豪，黃頌匡並沒有讓爸爸失望。

▲ 可能疫情關係，黃一山未有飛到英國，只上載舊相。

網民都為細龜感到高興，留言及送上祝賀：「真優秀啊」、「教子有方！恭喜恭喜」、「恭喜恭喜」、「光宗耀祖！」、「小兒子還打算讀個研究生繼續進修嗎」，而細龜亦有回覆部份網民表示多謝大家的祝賀，並透露兒子會返內地繼續進修。

大仔患先天罕見病

細龜多年來在內地努力工作養妻活兒，惟大仔讀小學時，開始發現其記憶力差、手震及走路失平衡，8歲時證實患上先天罕見病「腦白質發育不健全」症，細龜曾指出，全港只有3個病例，患者會身體機能衰退，不良於行，將來甚至有機會失明。細龜稱兒子連拿起水杯都有困難，因腦部未能傳遞訊息給雙手去拿取。現在大仔已不良於行需靠輪椅出入，由細龜太太負責照顧起居飲食，細龜則努力賺醫藥費。至今細龜和太太毫無怨言，還認為「照顧人是一種福氣」，會好好珍惜與大仔相處的時光。

投資兩兒身上每年超過千萬

細龜曾向傳媒透露，兩名兒子的學費和醫藥費，每年便花掉超過千萬元，細龜將大部份賺到的錢都放在兒子身上。他對此無怨無悔，認為投資在小朋友身上，比投資任何東西都值得，因為知識等於財富，做爸爸的責任就是要好好教育下一代，讓一家人安好。

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責任編輯：王明芳