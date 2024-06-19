慳家媽媽丨29歲準媽媽慳錢攻略　靠一個習慣半年慳$2.8萬

▲ 新手媽媽靠一個習慣節省金錢。

BB未出世，父母已經要為新生命張羅，奶粉、尿片、衣物、BB床及玩具，全部都是錢！英國一名29歲準媽媽公開慳錢又環保的方法，她在懷孕期間透過網上平台徵求嬰兒用品，結果獲其他家長免費贈送，幾乎所有嬰兒物資都能免費獲贈，粗略估算慳了約2.8萬元(3,000英磅)。

該名準媽媽婚後不久就意外懷孕，由於婚禮花掉大部分積蓄，財政緊絀下意外迎來新生命，令這對新婚夫妻倍感壓力。據英國MoneyHelper 網站統計，僅在第一年養育小孩，每個家庭平均花費高達11,498英鎊(約10.7萬港元)，平均每月要9千元。

該名媽媽為了減省育兒開支，開始上網搜尋發現了手機應用程式「Young Planet」，只需列明徵求的物品，便會和免費送出的爸爸、媽媽互相匹配，即不花一分錢得到所需物品。

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該程式平台表示，普通用戶可節省265英鎊(約2,487港元)，最活躍的用戶可節省 1,672 英鎊(約15,690港元)。該名準媽媽半年間透過此平台，徵求了幾十件物品，包括奶樽套裝、安撫搖椅、換片桌子、BB浴盆、BB衫、高腳椅等，足足慳了3千英鎊(約2.8萬港元)。

準媽媽表示，能夠在二手平台尋寶，確實令他們慳回不少生活費。

一般嬰兒服三個月換一批，所以磨損非常少，特別是連身衣服，新簇簇的。

其實香港也有類似的二手嬰兒用品平台，如Facebook群組「香港二手大型BB用品-免費/交換/買賣平台」或「BB用品交換/買賣區」，甚至是各區的群組，也是讓家長們轉讓及徵求嬰兒用品和玩具，而二手買賣平台「Carousell」，亦有不少家長出讓二手嬰兒用品，價錢實惠，甚至免費送贈。

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