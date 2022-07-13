【I SWIM】魏浚笙3個月勁減60磅　Jeffrey靠168斷食維持男神身形不反彈

▲ Jeffrey體重高峰達190磅，靠168斷食維持現今身形。

ViuTV新劇《I SWIM》前晚（7月11日）首播，除了有人氣男團MIRROR成員Edan（呂爵安）、Alton（王智德）及Stanley（邱士縉）外，還有首次當擔正的小鮮肉男神魏浚笙（Jeffrey）騷肌演出，一眾女粉絲大飽眼福！

昨晚（7月12日）播出的《I SWIM》，僅以孖煙囪泳褲上陣的Jeffrey游到甩褲，形成「水中露鳥」的畫面，後期製作以打格處理，令人想入非非。

【I SWIM】重頭戲泳賽登場有如「肌肉放題」 Jeffery甩褲場面香豔演技自然再獲好評

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陳冠希接班人

擁有荷蘭和印尼血統的24歲Jeffrey，混血美男臉孔配六嚿腹肌健碩身材，可謂天使與魔鬼結合的化身，令不少女粉絲有心跳的感覺，獲封為陳冠希接班人。

他早於17歲便以模特兒身份入行，接拍過不少廣告且開設了個人YouTube頻道，逐漸令人認識。

2020年憑ViuTV真人騷節目《調教你男友》因外貌出眾而知名度大升，他與年長4年的女友Evelyn戀事成為觀眾的熱話，不少觀眾都很羨慕Evelyn擁有一位對她痴心一片的男友。

其後參與綜藝節目《膠戰》成為六膠之一，進一步提升知名度成廣告商新寵，吸金力強。

▲ Jeffrey在新劇《I SWIM》首度擔正。

體重高峰190磅

所謂肥仔都是潛力股，除姜濤、彭于晏外，Jeffrey童年時亦是肥仔一名。他曾公開11歲時的照片，面圓圓、肚子上有三層豬腩肉，望著蛋糕不禁垂涎三尺，體重最高峰有190磅。甜點、零食及煎炸香口的垃圾食物，全部都是Jeffrey至愛，形成人見人愛的小胖子。

隨著中學時發育長高，身高達177cm，逐漸摵甩肥仔形象。中六遇上女友Evelyn，再次令他「幸福肥」體重由83kg增至85kg，直至有段時間抵抗力低起風癩，加上連續幾晚通宵拍攝輕了幾公斤，發現上鏡比以前帥了，才下定決心減肥。

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168斷食減肥

男神成長之路不易行，也有過一段減肥血淚史。Jeffrey曾以極端快速減肥法減磅，早上只喝齋啡，每天只吃一餐，短短3個月勁減60磅，非常有效。可是卻弄壞身子一度患上厭食症，出現頭痛及流鼻血症狀。

及後奉行168斷食減肥法（即每天斷食16小時，並只在剩下的8小時內進食），只吃番薯、西柚、雞肉等低卡高纖及高蛋白質的食物，配合打拳、做健身等運動，一年踢走逾30磅，一直維持體重68kg至今，沒有反彈。

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