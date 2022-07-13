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【工作過勞】校花職場打滾6年變大媽　拆解12大工作過勞症狀

健康 12:16 2022/07/13

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校花職場打滾6年變大媽；拆解12大工作過勞症狀。

人自步入職場，蒼老速度極快，相信不少打工仔深有體會。廣西有一名女子在網上分享自己畢業時及工作6年後對比圖，巨大差異引起網民熱議。

最新影片：

綜合内地媒體報道，該名女子公開的畢業照片上，可見其清秀美貌：皮膚白皙、五官精致有氣質，身材纖細，幾乎是校花級別。不過，對比她工作6年後的照片，可見驚人變化。最明顯是身材發福、腫脹，皮膚黯淡鬆弛，還有不少皺紋，盡顯疲態。

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從校花變成大媽，判若兩人的差異引起不少網民震驚，「#原來上班後真的會變醜」一度成為熱搜關鍵詞，網民紛紛感嘆職場催人老。除好奇女子從事怎樣操勞的工作，更多的是在工作過勞方面的共鳴。網民表示，文書工作久坐，進食後也一直坐在座位，長期令贅肉不停生長。有人分享自己在工作期間體重由45kg飆升至60kg；辭職後立即變瘦。

港人「工作過勞」高居全球第2

打工仔工作忙碌，飲食時間不規律，缺乏運動，容易造成健康問題。美國有調查指，香港於「工作過勞」一項排名高居全球第2名。而香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時，引述研究表示，人每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。腦中風、心律不正、甚至突發血栓情況，更有機會引發猝死。

1分鐘自測過勞症狀

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改善肌力消肚腩方法

打工仔久坐office，可致腹部腰大肌萎縮，肚腩難消。有日本健康節目專家，推薦2個方法幫助提升腰大肌肌力，有機會1個月内消除肚腩。

一、3秒抬腿法

  • 坐在椅子前端，雙手扶椅子兩邊。
  • 用3秒抬高雙腳，再用3秒放下，此為1組。如此1組做10下，1日做3組。
  • 身體保持在椅子前端坐直，不要靠後。

二、巨人走路法

  • 走路時抬高大腿，每步跨出比普通走路多一隻腳的距離。
  • 以平時1.5倍步速行走。此方法為帶氧運動，幫助燃燒脂肪；連續做10分鐘較有效。

點擊下圖了解做法：

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責任編輯：羅嘉欣

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