【文娛藝術】油麻地戲院即日起推出68場粵劇　票價120及180元長者、殘疾人士等半價

▲ 開幕演出開始前特別加演傳統例戲《碧天賀壽》及《六國大封相》。（八和會館提供）

香港八和會館為康文署轄下油麻地戲院2022至23年度的場地伙伴，本年度演出由本月開始直至2023年1月，共上演68場粵劇，票價分為180元及120元，長者、殘疾人士、全日制學生等享半價優惠。

本年度演出系列將於本月至2023年1月期間，共上演68場不同類型的粵劇演出。演出共分為五個演期，為配合油麻地戲院的第二期建築工程，演出將暫時移師高山劇場新翼演藝廳進行。首個演期(演期一)為2022年7月12日至7月25日，共上演7個不同劇目、合共14場演出。

票價180元及120元； 由5月31日起於各城市售票網售票處、網上、流動購票應用程式 My URBTIX及電話購票熱線發售。門票設有60歲或以上高齡人士、殘疾人士及看護人、全日制學生及綜援受惠人士半價優惠，全日制學生及綜援人士優惠先到先得，額滿即止。

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在康文署及粵劇發展基金的支持下，秉承為粵劇界培育台前幕後接班人，並大力推廣粵劇藝術的宗旨，推出「粵劇新秀演出系列」。計劃由2012年第一屆至今已招募超過150位新秀，上演超過160個不同劇目。本年度的開幕演出於昨日(12日)順利舉行。 八和會館主席汪明荃、文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖、康樂及文化事務署署長劉明光及粵劇發展基金顧問委員會主席呂汝漢等人到場主持開幕儀式。

汪明荃主席在開幕禮上致詞時表示，「粵劇新秀演出系列」轉瞬間已經踏入另一個10年的開始，第11年成為油麻地戲院場地伙伴。本計劃已培訓三個批次的新秀演員，加上掌板、樂師、提場、服裝等，一大批新力軍湧現，令粵劇界朝氣蓬勃。硬件方面，油麻地戲院正進行第二期建築工程，本計劃自去年11月起經已移師到高山劇場進行演出。期望兩三年後，演員重返油麻地戲院演出時，今日的新力軍會成為將來演出的台柱。

當晚的開幕演出為《痴鳳狂龍》，由藝術總監龍貫天指導，主要演員包括關凱珊、文雪裘等。為繼承粵劇傳統文化，亦特別安排於開幕演出開始前先上演傳統例戲《碧天賀壽》及《六國大封相》。

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責任編輯：陳麗娜