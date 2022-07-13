【中文學習】小四女生疑讀寫障礙中默長期零分　圖像化字卡學字形結構重打基礎

▲ 以圖像化字卡學中文字形結構，重新打穩基礎。

從小學好語文，可為日後學習打下良好基礎。不過，中文字的發音與字形結構複雜，往往難倒孩子，特別是有特殊學習需要（SEN）學童及非華語學生。有教育中心負責人研發中文字學習策略，以圖像化字形和簡易提示句，助學童提升學字效率，重拾學習樂趣。

擔任補習導師逾10年的Ada和Thomas，服務幼兒至中學學生。他們表示，中文字的形、音、義三者關係不大，難以類化。在教學過程中，他們接觸不少SEN學童，過去試用過抄寫、形聲等方法拆解部首和部件，亦有用過坊間的字卡圖卡，但效果都一般。

讀寫障礙視覺接收訊息至輸出有未知的問題，而過度活躍症（ADHD）孩子專注力較差，亦較難學習。

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推出STRAW字卡

有見及此，Ada和Thomas決定研發適合這些學童的中文字學習策略－「STRAW說文識字」（Speak To Read and Write），嘗試為字形、字義建立關聯。他們製作了共81張的識字遊戲卡，包括基本字和部首、另有與數字、日期和時間相關的卡。字卡可幫助學童以多感官方式去學習，包括圖像化文字，並加入故事以點出文字特點，提示學童如何書寫。

以「自」字為例，提示句為「用左手給自己一個大拇指」，學生見到左手的動作就會聯想起「自」字。即使是較複雜的字也同樣可行，例如「醫」字，就像醫生的手拿著酒精去醫箭傷。

默書0分重打基礎

Thomas提及，有一名就讀本地津校的小四女生，雖然沒有做評估，但從其學習估計有機會是讀寫障礙，中文默書長期零分，寫出來的字見不到明顯筆劃特徵，字形結構不清晰，對讀寫中文字都比較抗拒。

其後，導師採用STRAW教學法，以字卡助女生從最基本的字詞開始學起，花了約10堂學習了100多個基本字，再慢慢提升對部件、部首的認識，要把每隻字都切細，例如「燈」字，有「火」字部首，右上是一間屋，下面有粒「豆」，就像是在屋內開了「燈」。

她開始有方法去拆解每隻字，有助內化。雖然她的程度仍比同齡學生落後，但至少可以完成功課，默書也開始有2、30分。

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提升中文學習樂趣

要提升小朋友學中文的樂趣，Ada建議學習要生活化，例如在日常生活不同場景認字，包括港鐵站，加強學生將書本文字連結生活。另外，她認為家長應重視學習過程多於結果，以STRAW卡為例，提示卡是輔助作用，不要強逼小朋友背誦，反而可以鼓勵他們創作自己的形義提示句，這樣更能事半功倍。

除了Ada與Thomas經營的教育中心，目前還有50多間學校和機構使用STRAW字卡，他們每周亦到社區中心開班教學。

而STRAW亦已推展至網上平台，包括電子學習平台、網上實時課程及電子書，未來亦希望能結合藝術，例如文字設計、書法等去推廣這套中文學習工具。他們亦會參與7月20日至26日的書展，有興趣的讀者可前往「兒童天地3G-A09」。

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記者︰林愛娜