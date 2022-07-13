【黎明新人】16歲Sophiia出道陶大宇加持 　雅荍獲Leon批準邊返學邊唱歌

▲ 陶大宇客串Sophiia的MV。

黎明的唱片公司AMusic上星期宣布16歲女新歌手 Sophia雅荍 出道，發佈EP《1+1》並推出兩首新歌《AH-HA》及《想想元宇宙》。昨日亦推出了《AH-HA》MV，Sophia雅荍 首次露臉，並配合歌曲輕快的音樂節奏一邊唱歌一邊跳舞，更有陶大宇加持獻聲和客串MV演出。

當《AH-HA》歌面世時，當中有一把隱藏男聲穿插兩次「Sayonana Ｏ」。在 MV就解開了網民的疑惑，陶大宇於驚喜客串與Sophia雅荍舞唱 "SOYONANA O"。

▲ 16歲女新歌手 Sophia雅荍 出道。

近年香港樂壇有不少未成年歌手出道，16歲的Sophia 雅荍在Leon的支持下，可以一邊讀書一邊錄唱片。過往Amusic亦曾投資將要出國學生,以及配合考試而叫停錄音，主張旗下歌手能在學業及唱歌中取得平衡，令父母放心其子女可以在唱歌及學業之間同時兼顧。

16歲的Sophia 雅荍是由她的歌唱老師介紹到唱片公司，擁有一把獨特聲音的她，試音後成功成為成Leon公司新人。首張EP《1+1》有一首快歌《AH-HA》及一首慢歌《想想元宇宙》，後者更是 JC 首次作曲給師妹Sophia 演繹的作品。

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