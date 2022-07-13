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【學好中文】呂爵安新劇被批咬字不清　花姐要求Edan每天讀文章練急口令

中小學 13:42 2022/07/13

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呂爵安（Edan）於新劇《I SWIM》被批評咬字不清，花姐要求他每天讀中文文章練咬字。

ViuTV新劇《I SWIM》播出後成為觀眾熱話，相隔一年再有劇集推出的呂爵安（Edan）一改搞笑作風，演Cool爆角色「李馬榮」有新鮮感，但卻被網民批評咬字不清。查實花姐早已察覺Edan的咬字問題，要求Edan每天朗讀文章錄音，要「交功課」給花姐。

《I SWIM》雲集多位男神包括Edan、魏浚笙（Jeffrey）、MIRROR成員邱士縉（Stanley）、王智德（Alton），以及另一男團P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）及歐鎮灝（George）等，周一（11日）首播後迅即成為網上熱話。

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不過，有網民就狠批Edan咬字不清，直指不看字幕就聽不清他說甚麼，又呼籲粉絲們不要盲撐，應提出建設性批評，否則其演員路很難走下去。對於網民的肺腑之言，Edan亦虛心受教並親自回覆︰

放心，全部都睇到的，多謝你們的意見，會繼續改善！

小學參加朗誦比賽咬字清晰

其實Edan早於小學時期曾參加中文朗誦比賽，去年他被網民翻出小學時的朗誦影片，年紀小小卻中氣十足大聲朗讀，語調高低抑揚、咬字清晰，配以豐富表情及大動作，絕對有朗誦潛質，相信長大後的爵安都可以重拾朗誦去練中文。

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MIRROR經理人花姐都深知Edan的咬字問題，數月前Edan與MIRROR隊友李駿傑（Jeremy）及邱傲然（Tiger）進行網上直播跟粉絲互動時，Edan提及被花姐追交功課一事。為訓練他的咬字，花姐要求他每天讀文章近2分鐘，並錄音傳給她以糾正其發音。

最新影片推介︰

挑戰史上最難粵語急口令

有次，花姐要求Edan讀出有「史上最難粵語急口令」之稱的「黃巷之狗．黃汗寒狼」，他在直播中朗讀一次，過程中面有難色，引得Jeremy、Tiger和一眾網民發笑。女藝人黃山怡（糖妹）曾成功挑戰這篇急口令，網上亦有相關影片，糖妹字正腔圓以一分鐘神速讀完文章，非常厲害！

你有能否成功挑戰這篇「史上最難粵語急口令」？

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責任編輯︰林綺玲

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