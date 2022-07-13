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【糞便銀行】新加坡建立糞便銀行為未來移植　腸易激綜合症有望3年內控制病情

醫生診症室 12:49 2022/07/13

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新加坡腸胃病專家在今年6月創立首間「糞便銀行」。

近年外國盛行以糞便抽取微生物，治療腸道感染疾病。新加坡腸胃病專家在今年6月創立首間「糞便銀行」，鼓勵人們在健康狀態下保存「腸道菌群的完美樣本」，當腸胃出問題時可進行「糞便移植」，對治療腸易激綜合症、炎症等都有所幫助。

最新影片：

綜合外國媒體報道，新加坡初創企業Amili聯合創始人、伊麗莎白醫院腸胃病專家David Ong在今年6月創立了首間「腸道微生物儲存庫」（糞便銀行），鼓勵人們在處於健康狀態時，保存個人腸道菌群樣本，待個人健康出現問題時，再把微生物樣本移植回體內，以便維持腸道菌落的平衡性，而且由於移植的是個人糞便樣本，因此也不會出現不適感。

腸道微生物儲存庫的用戶必須至少年滿5歲，服務費用為5500美元（約港幣4.3萬元），當中包括提供糞便及血液篩檢服務，而每一個糞便樣本會冷凍保存在實驗室10年。

挪威有研究人員曾發現，腸易激綜合症患者在移植糞便微生物後，腹脹、胃痙攣、便秘等症狀都明顯減少，3年内病情受到控制。

而早於2012年，全球首間專門收集糞便的非營利組織OpenBiome便成立，向全球徵求高標準的健康糞便樣本，每捐一次更可獲40美元（約港幣313元）。惟篩選過程繁複費時，對捐贈者的要求亦極其嚴格。

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責任編輯：羅嘉欣

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