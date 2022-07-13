【衛蘭瘦身】衛蘭個唱展現完美修身成果　舉啞鈴+跑步訓練健康減磅

▲ 衛蘭個唱展現完美修身成果，舉啞鈴+跑步訓練健康減磅。

衛蘭（Janice）個人演唱會《Janice Be Still Live 2022》日前完滿結束，其成功修身的身型成為大衆討論焦點；Janice事後親解是次成功減肥秘訣。

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錯誤減肥方法傷身

Janice自出道起就伴隨著「嬰兒肥」體質，過往體重更因患情緒病而飆升至140磅。Janice曾是纖體公司代言人，在纖體公司協助下減磅，可惜始終未能保持纖瘦身型，更出現反彈式暴肥。2014年時，Janice進行3個月地獄式減肥，每日僅吃烚菜、蘋果、咖啡，戒除澱粉質。如此極端方法最終影響了身體健康，令她變得虛弱，常頭暈不適。

過往Janice曾接受TOPick訪問時表示，以往跟隨大眾審美觀減肥，反讓自己更不開心；而她的解決方法是相信自己：

圈中所謂標準很不實在，而且很不健康。我試勻不同減肥方法，想達到標準，但每個人體質都不同。節食時，身體很易暈、會全身乏力；原來有些方法會傷害身體。

清晰目標 健康減磅

踏入40歲，Janice坦言該為自己而活：「女人40係一個好開始，我覺得好開心、好健康，同埋好放鬆，我仲覺得自己好似新人咁。我唱歌有啲壞習慣，喺咬字及運氣上未運用到最好，所以要有改進。」

Janice指出，運動對自己練氣很有用，因此為增強體能，展開了地獄式訓練。她表示，以前減肥是為別人而減，現在減肥是為自己的健康。她每天舉啞鈴、以跑步機不停鍛練，努力下清減不少：「原來自己舉啞鈴可以去到好盡，越舉越重，都幾劇烈下，雖然辛苦但很有用。」

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以蛋白質食物為主搭配操肌運動

Janice的減肥成果在演唱會上得到完美展現，能無懼以短裙示人。而她除了做運動，亦靠飲食進行配合。Janice在減肥期間減少了食量，食物選擇上更會以富含蛋白質的食物為主，讓身體能有足夠蛋白質應付大量的操肌運動。

Janice也曾在訪問中說出正確看待自身健康的想法：

我們不需要理會別人的標準，最重要要懂得愛自己、錫自己。不要因為想瘦，而去這樣對待自己身體，長期如此是不健康。

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責任編輯：羅嘉欣