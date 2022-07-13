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【東亞足球錦標賽】到訪足總了解港隊訓練情況　楊潤雄：祝願代表隊比賽中有好成績

社會 12:57 2022/07/13

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香港男子代表隊訓練情況。（HKFA 香港足球總會fb）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（13日）到訪賽馬會香港足球總會足球訓練中心。楊潤雄表示，港隊的成績不斷進步，上月港隊更在50多年來首次晉級亞洲盃決賽周，令人鼓舞。文化體育及旅遊局將一如以往，繼續支持香港足球代表隊，祝願代表隊在比賽中有好成績，並遇強越強，展現香港運動員的堅毅和鬥志。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在體育專員楊德強陪同下，了解香港足球代表隊為即將到日本參加東亞足球錦標賽進行訓練的情況，並為教練和球員打氣。楊潤雄亦聽取足總主席貝鈞奇和副主席霍啟山匯報足總推動足球發展的工作。

政府每年撥款共6,800萬元推動足球發展，包括資助足總成立香港超級青年聯賽、協助球會設立青訓學院，以及資助香港足球代表隊的訓練和比賽。因應足球產業的發展，今年初更向足總撥款超過700萬元引入視像助理裁判系統（Video Assistant Referee），有望在2022／2023年球季試用，系統將有助提升香港超級聯賽賽事的水平和觀賞性，以及讓香港舉辦更多國際足球賽事。
 
東亞足球錦標賽每兩年舉辦一次，由U23隊伍參與。今年是香港足球代表隊第四次參與東亞足球錦標賽決賽周，代表隊將於本周末出發前往日本，7月下旬分別迎戰日本、韓國和中國代表隊。

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責任編輯：余思嵐

 

 

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