【口岸檢測】深圳灣口岸離境特別核酸檢測服務　網上預約系統明日啓用

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政府今日（13日）公布，由周五（15日）起，經深圳灣口岸過關的離境旅客，必須持有特別核酸檢測預約證明方可進行有關檢測。政府將於明日（14日）凌晨零時、即今晚午夜啓用深圳灣口岸離境特別核酸檢測服務網上預約系統，以便利擬經該口岸過關的旅客計劃行程。

擬在7月15日或以後經深圳灣口岸前往內地的旅客，在取得深圳健康驛站名額後，可經網上檢測預約系統預約需要過關當天的特別核酸檢測時段。旅客在網頁預約時，必須輸入姓名、身分證明文件號碼及深圳健康驛站的預約編號。旅客可透過預約系統預約未來七天的特別核酸檢測時段。



過關當天，旅客應按預約時段到達深圳灣口岸，並須向在場職員出示確認預約的電話短訊或網頁截圖，方可進行特別核酸檢測。未能出示特別核酸檢測預約或未有按預約時間抵達口岸的旅客，如最終未能在口岸進行檢測，將不能繼續其過關行程。詳情可參閱離境特別核酸檢測網頁。



政府發言人表示，有關安排將有助確保深圳灣口岸的特別核酸檢測服務有序進行，紓緩旅客於口岸長時間等候的情況，並完善過關的人流管制安排。離境旅客根據已預約的時段安排行程，將可避免不必要的等候。



現時深圳灣口岸的旅客清關服務時間為每日上午9時至晚上8時。為進一步方便旅客，免費提供的特別核酸檢測服務會由7月15日起將提早半小時開始，即旅客可於上午7時半至晚上6時半期間接受檢測。



政府發言人亦提醒旅客，特別核酸檢測安排的檢測結果不能代替任何根據內地或澳門有關當局現有要求的自費核酸檢測陰性結果證明，相關旅客仍須接受目的地的檢疫及檢測安排。

相關人士可選擇經同一個網上檢測預約系統同時預約在本港的社區檢測中心進行自費核酸檢測，確保他們在出發往口岸前已取得所需的自費核酸檢測陰性結果證明。換言之，選擇到社區檢測中心進行自費檢測的旅客，可一併於預約系統預約到社區檢測中心進行自費的核酸檢測及於深圳灣口岸進行免費的特別快速核酸檢測。



政府會繼續密切留意深圳灣口岸的人流情況，確保在繼續防範輸出個案的同時，盡量減低對過關旅客造成的不便。當局提醒，為嚴防本地個案輸出和配合國家的抗疫工作，政府自今年3月起實施特別檢測安排，要求前往內地的人士在香港離境前，於陸路出入境管制站進行額外的免費快速核酸檢測。有關人士必須取得陰性檢測結果方可繼續行程。

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責任編輯：郭詩詩