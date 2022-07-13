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【超市大搜查】8款茶飲熱量糖分大比拼　凍檸茶最高糖1杯=5粒方糖

食用安全 17:26 2022/07/13

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熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

8款茶飲熱量糖分大比拼，凍檸茶最高糖1杯=5粒方糖。

夏日炎炎，不少人都會買冰涼的茶飲降降溫。「米施洛營養師」Facebook專頁近日比較了8款常見的茶飲的熱量和糖分，包括茶餐廳的凍檸茶、凍奶茶，台式飲品的珍珠奶茶、水果茶等等。

「米施洛營養師」這次比較了8款常見茶飲的熱量和糖分，飲品包括珍珠奶茶、奶蓋紅茶、抹茶拿鐵、百香果紅茶、茉莉綠茶、蜂蜜綠茶、凍檸茶以及凍奶茶。點擊下圖看各款茶飲熱量糖分：

    點擊圖片放大
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最新影片：

「米施洛營養師」指出，以上飲品中，熱量最高的是珍珠奶茶，每100毫升有78卡路里；最高糖的則是凍檸茶，每100毫升含8克糖，若以1杯300毫升計算，便有25克糖，相等於5粒方糖。根據世衛建議，每日糖分攝取應少於10粒方糖，飲用1杯凍檸茶已經佔一半。

因此，如果又想飲茶飲得健康，應盡量選擇微糖或無糖，避免從飲品中攝取過多卡路里和糖分。

以上內容獲「米施洛營養師」授權轉載。

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責任編輯：沈佩珊

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