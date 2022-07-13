【校長專欄】留下來的人經歷一次次送別　救恩校長：愛與痛中尋找使命

▲ 救恩校長勉勵留下來的人，在愛與痛中尋找使命。

從來沒有想過，今天，我們多了一個身分：留下來的人。對於留下來的人來說，無論是什麼原因也好，那怕留下來的原因是因為離不開，他們都清楚知道，離開，並不是一個選項，至少不是在這個時候的選項。

誠然，我們都害怕失去，曾經擁有的，一旦沒有了，就會帶來不捨、帶來哀傷，甚至帶來恐懼。前陣子小女兒養了差不多一年的小烏龜突然死去，她傷心得連飯也吃不下，這是因為她經歷失去，而這個失去是無法彌補、無法逆轉的，不是給她另外買回一隻就可以，因為她失去的不單是一隻小烏龜，更是一份感情，一份不能替代的感情。

今天，留下來的人，心裏面都有着一份難以形容的傷感，因為他們都在經歷着失去。一回又一回的目送、一次又一次的話別，失去同伴，更是失去關係，關係愈深，那份哀傷也愈深。

最新影片：

留下來的人，心裏面也清楚明白要離開的人的感受，因為大家也在經歷着失去、經歷着哀傷。從前的生活方式、過去所相信的價值，似乎已逐漸褪色，城市的面貌或許依舊，但這個家給自己的感覺已不再一樣。

假如我們只是一個旅居於這個城市的遊客，或只是從外地來這兒做生意的商人，這裏的改變不會叫我們感到傷心、難過，因為我們跟這個地方沒有感情，更談不上愛，然而，今天我們感到痛，正因為我們對這個家仍然有着很深、很深的愛。

孩子，老爹不會輕看你每天所要面對的失去，只要你願意，我仍會聆聽你、陪伴你。不過，人總不能把自己長期囚在不捨、哀傷、恐懼中，當我們的眼目只放在各種各樣的失去，就會失去更多。身分帶來使命，留下來的人，不是要委曲求全，而是要在愛與痛之中尋找留下來的使命。

老爹明白我們都沒有能力改變處身的環境，這也不是我們留下來的原因。記得你們小時候曾問過老爹，為何天父會創造黑暗和罪惡，而我當時告訴你們的，仍是今天我所相信的。

孩子，天父並沒有創造黑暗和罪惡，黑暗的出現是因為失去了光明，罪惡的出現是因為失去了美善。天父創造了我們，就是要在黑暗、罪惡當中成為光明、成為美善的部分。假如有天，老爹再不能留在你們身邊，願我所留給你們的，是一個光明、美善的榜樣。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T