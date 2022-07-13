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【I SWIM】「Miss翁」吳海昕獲呂爵安英雄救美　Sofiee自責「跌得唔靚」

娛樂 13:53 2022/07/13

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《I SWIM》

在今晚（7月13日）播出的一集《I SWIM》中，呂爵安（Edan）英雄救美將跌落水的吳海昕（Sofiee）救起。

不諳水性的Sofiee埋位前與導演多次視環境，她坦言做足訓練，加上攝影組已安排救生員及拯救設備，令她安心做戲。

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「成套劇最驚嘅一幕」

Sofiee說：「呢個泳池大概有三米深，對於唔識游水嘅人嚟講，係幾驚嘅！我地之前排到好足，大概跌過50幾次，不過如果唔可以一Take過就會好浪費時間，因為要吹乾翻個頭重拍，加上我都唔想吹咁多次，所以呢刻有啲緊張，係成套劇最驚嘅一幕。」

Sofiee自責「跌得唔靚」

幸好Sofiee都順利完成，當導演一停機，Edan更游過去給她「借力」，工作人員亦跳下水以防發生意外！上水後Sofiee自責「跌得唔靚」，幸好導演收貨，自言心跳加速到爆燈：「依家好似練完水咁，個腦空白咗咁！」 
 
講到「英雄救美」場面，Edan笑言場面混亂，未及了解Sofiee已被救上岸：「因為佢好『浮』，我都未抱到佢已經上咗去！今次拍呢部劇都狂操，加上怕受傷所以一有時間就要做運動，今次運動量好大，不過返工可以做運動，覺得自己身體係好咗嘅。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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