【消暑降溫】夏天無冷氣求生存方法防中暑　網民獻計靠1物涼爽慳電睡天光【附家居降溫方法】

▲ 夏天無冷氣求生存方法，網民獻計靠1物涼爽睡天光。

天文台預報，未來一周天氣酷熱，連續數天氣溫達34°C。台灣同樣炎熱，有網民發文求問家中沒安裝冷氣的生存方法，以防中暑。網友紛紛獻計，有人稱家中20年來也沒吹冷氣，其他人亦分享多種降溫方法，有的甚至稱既省電又便宜，「夜夜好眠」。本港前天文台台長林超英亦沒開冷氣10年，並分享家居消暑四式，稱「沒有冷氣不會死」。

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網民求無冷氣生存方法

該名台灣網民在PTT討論區以「有人住家到現在都沒冷氣的嗎？怎麼生活？」為題發文，詢問夏天降溫方法。她指台灣酷暑難耐，形容「酷夏時期不吹冷氣猶如沒人權的酷刑。」但聽聞有人家中沒安裝冷氣，想了解夏天無冷氣的生活方式：

有人住家仍然沒有冷氣嗎？ 那要怎麼存活阿？如果有還真的猛！不過小心中暑用甚麼方式降溫？電扇吹出來全是熱風！

不少網友紛紛留言，分享自家情況。有人表示，自己每年夏天都靠電風扇。甚至有人說，因中學時期過敏情況嚴重，已長年沒吹冷氣，稱「沒再吹冷氣到現在超過20年，不過我家客廳是吹工業扇，不然白天真的太熱」。

透過網友留言，可見夏天只開風扇，家中沒冷氣的大有人在。有人稱「只吹電風扇，由外往內吹，剛睡熱爆，半夜會冷」。多位網友亦分享開風扇時，如何可以變得更涼快。有人表示，可以用保冷專用的杯，稱「冰霸杯裝冰水，加風扇就超涼，凌晨兩點氣溫就降低蠻多了」。

除了靠風扇，有人睡覺時配合一物品，令自己舒服些，不睡床褥，而是選擇感覺透心涼的竹蓆，坦言「房間沒冷氣，都靠風扇和竹蓆過活」。有人指出，若懂得選購合適風扇，十分涼快，可以每晚睡個好覺。他說：「現在DC扇不貴又節能，可以兩台對吹製造風場，涼到靠北，夜夜好眠。」

林超英教家居無冷氣消暑大法

前天文台台長林超英多年來堅持酷暑下不開冷氣，甚至曾跟前環境局局長黃錦星鬥費低電。他早前曾表示，自己「用了十年時間證明，沒有冷氣不會死。」到底怎樣可以不開冷氣，也可捱過炎熱的夏天？他曾拍片分享竅門，並稱為「家居無冷氣四式」，教市民如何不開冷氣，也能涼快生活：

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消委會推介平靚正循環扇

消委會曾測試的14款循環扇，售價由$480至$1,698不等，測試了安全程度、送風量、省電程度、寧靜程度、耐用程度及使用方便程度。結果發現，扇葉直徑較大（19厘米至22.3厘米）的樣本，送風量一般較高。扇葉直徑較小（15厘米至18.2厘米）的樣本，送風量較低。

部分總評分較高的型號，售價相對較高。但也有其他售價相對較低的型號，有良好的整體表現，消費者若不打算花費太多，可考慮以下總評4星或以上的型號：

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責任編輯：羅嘉欣